Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

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Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, το μεσημέρι του Σαββάτου, παίρνοντας την ψήφο εμπιστοσύνης των τηλεθεατών.

Παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις των εκπομπών ήταν γενικότερα χαμηλές στους πίνακες τηλεθέασης, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA κατάφερε να κόψει πρώτο το νήμα στο γενικό σύνολο και στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στο δυναμικό κοινό, η Αναστασία Γιάμαλη κατέγραψε 11,6%, αφήνοντας πίσω το «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού και το «Weekend Live» που ισοφάρισαν με 9,4%.

Στο γενικό σύνολο, οι «Εξελίξεις Τώρα» κατέκτησαν και πάλι την πρωτιά με 13,7% έναντι του «Καλύτερα δε Γίνεται» (12%) και του Weekend Live (Πανόπουλος-Λαζάρου) με 10,9%.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Εξελίξεις Τώρα – 11,6%

Καλύτερα δε Γίνεται! – 9,4%

Weekend Live – 9,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εξελίξεις Τώρα – 13,7%

Καλύτερα δε Γίνεται! – 12%

Weekend Live – 10,9%

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