60+: Η νέα εκπομπή στο Κόντρα για τους συνταξιούχους και όχι μόνο

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Η εκπομπή 60 + στο Kontra Channel αποτελεί μια μοναδική και πρωτοποριακή προσπάθεια στην ελληνική τηλεόραση, καθώς είναι η πρώτη και η μόνη εκπομπή που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να δώσει φωνή και να καλύψει τις ανάγκες στους συνταξιούχους και όχι μόνο.
Με παρουσιάστρια την Ιωάννα Λιούτα η εκπομπή επικεντρώνεται στην έγκυρη ενημέρωση για τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά θέματα, τις διεκδικήσεις των αναδρομικών και τις αλλαγές στη νομοθεσία.
Παράλληλα, προσφέρει βήμα στους ίδιους τους συνταξιούχους να εκφράσουν τα παράπονά τους και να αναδείξουν τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη νομική/ασφαλιστική γνώση με την κοινωνική αλληλεγγύη.
Ειδικοί εργατολογοι πολιτικοί και εκπρόσωποι των συνταξιούχων θα συζητηθούν διεξοδικά όλα όσα τους απασχολούν.
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