search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 16:09
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2026 13:06

60+: Η νέα εκπομπή στο Κόντρα για τους συνταξιούχους και όχι μόνο

07.11.2026 13:06
kontra_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η εκπομπή 60 + στο Kontra Channel αποτελεί μια μοναδική και πρωτοποριακή προσπάθεια στην ελληνική τηλεόραση, καθώς είναι η πρώτη και η μόνη εκπομπή που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να δώσει φωνή και να καλύψει τις ανάγκες στους συνταξιούχους και όχι μόνο.

Με παρουσιάστρια την Ιωάννα Λιούτα η εκπομπή επικεντρώνεται στην έγκυρη ενημέρωση για τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά θέματα, τις διεκδικήσεις των αναδρομικών και τις αλλαγές στη νομοθεσία.

Παράλληλα, προσφέρει βήμα στους ίδιους τους συνταξιούχους να εκφράσουν τα παράπονά τους και να αναδείξουν τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη νομική/ασφαλιστική γνώση με την κοινωνική αλληλεγγύη.

Ειδικοί εργατολογοι πολιτικοί και εκπρόσωποι των συνταξιούχων θα συζητηθούν διεξοδικά όλα όσα τους απασχολούν.

Διαβάστε επίσης:

«Έξαλλη» η Καραμήτρου με τη Μαράια Κάρεϊ: «Επειδή εμφανίστηκε δηλαδή έγινε η επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων;» (Video)

Τηλεθέαση Παρασκευής: «Χαμογέλασε και Πάλι» η Χρηστίδου

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα Τρίκαλα: «Βάφτιζαν» βίλες με πισίνες… βοσκοτόπια – H «χρυσή κομπίνα» των 5.000.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Video)

xalkos_syllipsi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 37χρονου στο κέντρο της Αθήνας για επεξεργασία και εμπόριο χαλκού – Βρέθηκε παράνομο εργαστήριο

dendro (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρ΄ ολίγον τραγωδία στη Δραπετσώνα: Πεύκο έπεσε δίπλα σε κοριτσάκι μέσα σε παιδική χαρά (Video)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο φοδοδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Γνωστός ηθοποιός και μοντέλο ανάμεσα στους συλληφθέντες

kede kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

«Γαλάζιοι» τραμπουκισμοί στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Επιτέθηκαν φραστικά στον Δούκα όταν κατήγγειλε νοθεία στην ψηφοφορία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Αθήνα απαντά στην τουρκική NAVTEX: Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους θα προχωρήσουν, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές - Δεν δώσαμε άδεια, λέει η Άγκυρα

noutela-1
CUCINA POVERA

Πανεύκολη μους νουτέλα με 2 υλικά

opados-oaka
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός του Παναθηναϊκού πήδηξε στην τάφρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Video)

toumpa
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος γύρος κινητοποιήσεων για το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα - Απορρίφθηκε το αίτημα να ανασταλεί η έξωση

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 16:09
opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα Τρίκαλα: «Βάφτιζαν» βίλες με πισίνες… βοσκοτόπια – H «χρυσή κομπίνα» των 5.000.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Video)

xalkos_syllipsi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 37χρονου στο κέντρο της Αθήνας για επεξεργασία και εμπόριο χαλκού – Βρέθηκε παράνομο εργαστήριο

dendro (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρ΄ ολίγον τραγωδία στη Δραπετσώνα: Πεύκο έπεσε δίπλα σε κοριτσάκι μέσα σε παιδική χαρά (Video)

1 / 3