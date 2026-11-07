«Έξαλλη» η Καραμήτρου με τη Μαράια Κάρεϊ: «Επειδή εμφανίστηκε δηλαδή έγινε η επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων;» (Video)

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Την αντίδραση της Μίνας Καραμήτρου προκάλεσε η ανάρτηση της Μαράια Κάρεϊ για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης εορταστικής περιόδου.

«Επειδή εμφανίστηκε η Μαράια Κάρεϊ δηλαδή έγινε η επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων;», αναρωτήθηκε η δημοσιογράφος που έσπευσε να κάνει γνωστό πως εκείνη και η οικογένειά της συνηθίζουν να στολίζουν δέντρο στο σπίτι τους μετά τις 17 Νοεμβρίου.

«Μίνα, ήρθε η Μαράια», της είπε ο συμπαρουσιαστής της Γιώργος Γρηγοριάδης, με εκείνη να απαντά: «Σιγά την προσωπικότητα!»

»Γιατί ξεκινάμε την εκπομπή πάντα με τα ξενόφερτα; Γιατί δεν ξεκινάμε με ένα ωραίο λαϊκό, δημοτικό; Με έναν Βασίλη Παπακωνσταντίνου να γουστάρουμε;», του απάντησε χαρακτηριστικά.

Η Μαράια Κάρεϊ, η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα των Χριστουγέννων», τήρησε και φέτος την ετήσια παράδοσή της, κυκλοφορώντας το πολυαναμενόμενο βίντεο που ξεκινά επίσημα την αντίστροφη μέτρηση της εορταστικής περιόδου την 1η Νοέμβρη.

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