Άγγελος Συρίγος: Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία (Audio)

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Στην εκτίμηση πως «δε θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, καθώς το θέμα έχει πάρει τόσο πολύ μεγάλη έκταση διεθνώς, που εμποδίζει τυχοδιωκτισμούς της Τουρκίας» προχώρησε ο Άγγελος Συρίγος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και πρώην υπουργός της ΝΔ επισήμανε: «προφανώς οι Τούρκοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που πήραν».

»Γι’ αυτό ζήτησαν με αντι-NAVTEX ενημέρωση για συντονισμό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην αντίδραση της Άγκυρας, η οποία, αμέσως μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», εξέδωσε δική της αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας την ελληνική αναγγελία και υποστηρίζοντας ότι μέρος της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

«Είναι δεδομένο πως το ελληνικό κράτος δεν θα ενημερώσει ποτέ την Τουρκία. Το πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι ικανοποιημένη με την εξέλιξη αυτή», τόνισε.

Ο Άγγελος Συρίγος επισήμανε ωστόσο πως «η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία έχουν άμεσα συμφέροντα στην Τουρκία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν 80 χιλιάδες τουρκογερμανικές επιχειρήσεις, και γι’ αυτό δεν είναι εύκολο να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρά, αντικειμενικά μέτρα σε βάρος της Τουρκίας».

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