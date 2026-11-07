search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 13:06
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2026 11:31

Άγγελος Συρίγος: Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία (Audio)

07.11.2026 11:31
aggelos_syrigos_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην εκτίμηση πως «δε θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, καθώς το θέμα έχει πάρει τόσο πολύ μεγάλη έκταση διεθνώς, που εμποδίζει τυχοδιωκτισμούς της Τουρκίας» προχώρησε ο Άγγελος Συρίγος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και πρώην υπουργός της ΝΔ επισήμανε: «προφανώς οι Τούρκοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που πήραν».

»Γι’ αυτό ζήτησαν με αντι-NAVTEX ενημέρωση για συντονισμό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην αντίδραση της Άγκυρας, η οποία, αμέσως μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», εξέδωσε δική της αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας την ελληνική αναγγελία και υποστηρίζοντας ότι μέρος της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

«Είναι δεδομένο πως το ελληνικό κράτος δεν θα ενημερώσει ποτέ την Τουρκία. Το πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι ικανοποιημένη με την εξέλιξη αυτή», τόνισε.

Ο Άγγελος Συρίγος επισήμανε ωστόσο πως «η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία έχουν άμεσα συμφέροντα στην Τουρκία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν 80 χιλιάδες τουρκογερμανικές επιχειρήσεις, και γι’ αυτό δεν είναι εύκολο να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρά, αντικειμενικά μέτρα σε βάρος της Τουρκίας».

Διαβάστε επίσης:

Η ΝΔ κάνει Talent Show για να βρει ψάχνει ρήτορες στη νέα γενιά – Ντόρα, Βορίδης, Σκέρτσος στην… κριτική επιτροπή και έπαθλο συνδρομή σε AI

Κ. Τσουκαλάς: Το άρθρο 23 αποσύρθηκε, η πολιτική ευθύνη όμως παραμένει

«Πόρτα» για Ελλάδα στον ΟΗΕ – Στο απυρόβλητο του Συμβουλίου Ασφαλείας το τουρκολιβυκό μνημόνιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stephen miller
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο νέος προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ, αρχιτέκτονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ – Πώς και γιατί «θυσίασε» την Σούζι Γουάιλς (Video)

skorda-new
LIFESTYLE

Σκορδά για τον γάμο της: Μέχρι το καλοκαίρι, να κάνουμε και τον σταυρό μας…»

abeille-marengo-kalodio-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς θα «ξεμπλέξει» το καλώδιο – Οι γαλλικές επαφές και το παιχνίδι με «ενημέρωση» ή «άδεια»

mpouzoukia-thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Στα 203 εκατ. ευρώ η ζημιά για το δημόσιο από το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποίησαν 4.200 ΑΦΜ και 1.300 αχυρανθρώπους (Video)

44xronos-dolofonia-loutraki
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη δολοφόνου στα Πατήσια: Ζούσε για έξι χρόνια σαν φάντασμα ο 43χρονος, έβγαινε ελάχιστα από το διαμέρισμά του – Πώς εντοπίστηκε από την αστυνομία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Αθήνα απαντά στην τουρκική NAVTEX: Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους θα προχωρήσουν, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές - Δεν δώσαμε άδεια, λέει η Άγκυρα

noutela-1
CUCINA POVERA

Πανεύκολη μους νουτέλα με 2 υλικά

opados-oaka
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός του Παναθηναϊκού πήδηξε στην τάφρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Video)

toumpa
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος γύρος κινητοποιήσεων για το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα - Απορρίφθηκε το αίτημα να ανασταλεί η έξωση

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 13:04
stephen miller
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο νέος προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ, αρχιτέκτονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ – Πώς και γιατί «θυσίασε» την Σούζι Γουάιλς (Video)

skorda-new
LIFESTYLE

Σκορδά για τον γάμο της: Μέχρι το καλοκαίρι, να κάνουμε και τον σταυρό μας…»

abeille-marengo-kalodio-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς θα «ξεμπλέξει» το καλώδιο – Οι γαλλικές επαφές και το παιχνίδι με «ενημέρωση» ή «άδεια»

1 / 3