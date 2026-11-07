Φασαρία μέσα σε αεροσκάφος έκανε 39χρονος ο οποίος συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

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Επεισόδια μέσα σε πτήση αεροσκάφους προκάλεσε ένας 39χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδoνία».
Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 39χρονο από το Ισραήλ ο οποίος κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βουδαπέστη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος για ζώνη ασφαλείας κατά την προσγείωση, σηκωνόταν από τη θέση του και άνοιγε κυτία αποσκευών, ενώ έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να διαταραχτεί η ασφάλεια της πτήσης.
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