«Παιδική Χαρά»: «Του είπα είναι πλεκτάνη και απάντησε “ή θα το δεχτείς ή δεν θα πάρεις τίποτα”» αποκαλύπτει πατέρας που εξαπατήθηκε από τον Φιρινίδη (Video)

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Την εμπειρία του από την «Παιδική Χαρά» περιέγραψε πατέρας παιδιού που εξαπατήθηκε από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης εξήγησε πως όλα άρχισαν τον τον Ιούνιο του 2020, όταν τον πλησίασε η αντιπρόεδρος της συγκεκριμένης ΜΚΟ, η οποία φαίνεται ότι βρήκε τα στοιχεία του μέσα από το διαδίκτυο επειδή έκαναν κάποιες μικροερανικές προσπάθειες στους όμορους νομούς και στον νομό Ροδόπης.

«Έκαναν το λεγόμενο “ψάρεμα” μέσα από το διαδίκτυο και ήρθε σε συνάντηση και μου είπε αν ενδιαφέρομαι να κάνει μια μεγαλύτερη ερανική προσπάθεια η ΜΚΟ “Παιδική Χαρά”. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του; Και έτσι ξεκίνησε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας εξιστόρησε και την πρώτη συνάντηση που είχε με τον κατηγορούμενο, τον 37χρονο, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, τον πρόεδρο της «Παιδικής Χαράς», τον οποίο μάλιστα όταν είδε νόμιζε ότι είναι παράγοντας ομάδας καθώς έφτασε στο καφέ που είχαν κανονίσει να συναντηθούν, καπνίζοντας πούρο και μιλώντας συνεχώς στο τηλέφωνο.

«Νόμιζα ότι είναι μεγαλοπαράγοντας ΠΑΕ με ένα πούρο μιάμιση πιθαμή»

«Γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου πήγα στη Θεσσαλονίκη να βρεθώ με τον συγκεκριμένο κύριο σε ένα καφέ… Όταν τον είδα πρώτη φορά γιατί τον περίμενα, ήρθε ένας τύπος, το λέω και το θυμάμαι και με πιάνει μια αίσθηση να να γελάσω παρόλη την πίκρα. Νόμιζα ότι είναι μεγαλοπαράγοντας ΠΑΕ με ένα πούρο μιάμιση πιθαμή. Όλη την ώρα μιλούσε στο τηλέφωνο κι εγώ ένιωθα σαν το παιδί. Παρόλο που ήταν 25 χρόνια νεότερος, ένιωσα σαν το παιδί που περίμενε να πάρει χαρτζιλίκι από τον θείο του», είπε ο κ. Θεοδωρίδης.

Όπως είπε ο πατέρας «αφού μιλήσαμε μου είπε ότι θα ξεκινήσουμε και έστελνα βίντεο και φωτογραφίες επί ένα μήνα από την καθημερινότητα του παιδιού για να ενισχυθεί η προσπάθεια».

«Στο μεταξύ και η ΜΚΟ “Βοήθεια Αγάπης” που είμαι πραγματικά ευγνώμων και δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, δημοσίευσε την υπόθεση πανελλαδικά. Μου το ζήτησε και ο πρόεδρος της “Παιδικής Χαράς” για να πάει καλύτερα η ερανική προσπάθεια», προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρίδη το αποτέλεσμα ήταν στις16 Οκτωβρίου του 2020 να λήξει ο 37χρονος πρόεδρος της «Παιδικής Χαράς τον έρανο χωρίς να τον ειδοποιήσει και χωρίς να έχει συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό και στη συνέχεια του είπε ότι θα σου απέστελλε κάποια ποσά σε εμβάσματα κάτι που τον έκανε να πιστέψει ότι πρόκειται για πλεκτάνη και το είπε στον κατηγορούμενο, ο οποίος τότε άρχισε τις απειλές.

Όπως εξήγησε ο πατέρας ο έρανος γινόταν διαδικτυακά και κάθε βράδυ έβλεπε το ποσό αναρτημένο στην ιστοσελίδα της «Παιδικής Χαράς».

«Στις 16 Οκτωβρίου είδα το ποσό 42.000 και συγχρόνως να λέει ότι “διακόπτουμε την ερανική προσπάθεια”. Σε ερώτηση για ποιον λόγο, γιατί εμείς είχαμε προϋπολογίσει 75.000 και έλεγα έστω να έχουμε τα μισά γιατί οι ανάγκες ήταν μεγάλες, ήμασταν αρκετά ανοιγμένοι γιατί θέλαμε να πάμε Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη για μια θεραπεία, μου απάντησε ότι “περάσαμε τον μήνα και δεν κάνουμε πάνω από μήνα. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό και για το όνομα της ΜΚΟ κτλ. Τέλος πάντων, τον έληξε τον λογαριασμό και μου είπε για να ολοκληρώσουμε επιτυχώς αυτά που ζητούσε στα 95.000 να κάνουμε τέσσερα εμβάσματα ψευδή τα οποία τα έχω σε φωτογραφίες. Δυστυχώς δεν μου τα έστειλε σε φάκελο για να τα ανεβάσω εγώ από το δικό μου στο Facebook, να τα δουν οι βοηθοί αγάπης και πανελλαδικά ο κόσμος, ότι ολοκληρώσαμε επιτυχώς τον έρανο και συγκεντρώσαμε τα 95.000. 42.000 που ήταν στον λογαριασμό συν 3 που θα μου έδινε αυτός που θα έβαζε αυτός στον λογαριασμό και άλλα 50 σε 4 εμβάσματα των 12.500. Τις έχω τις φωτογραφίες στην Αγία Πετρούπολη στην κλινική και συγκεκριμένα. Τα εμβάσματα ήταν κανονικότατα, απλώς δεν απεστάλησαν, τα έκαναν», ανέφερε αρχικά.

«Τι θα πει κάποιος; Είναι πλεκτάνη. Όταν είσαι με το μαχαίρι στο λαιμό και το πιστόλι στον κρόταφο, φυσικό και επόμενο να δεχθείς να το καταπιείς ενώ ήξερες. Του λέω όμως “Κώστα αυτό είναι πλεκτάνη. Γιατί να το κάνουμε;”. Μου λέει “αν δεν δεχτείς, ή δεν θα πάρεις τίποτα ή θα με ακούσεις. Άρχισε το αρχηγικό του στυλ, το σύννεφο των απειλών και αναγκαστικά, θέλοντας και μη, σκεφτόμουν την υγεία του παιδιού. Δεν μου άρεσε πραγματικά, δεν μου άρεσε. Του είπα είναι πλεκτάνη αυτό και γιατί το κάνεις; Και μου λέει “θα το σταματήσεις αυτό που σκέφτεσαι και λες ή θα σταματήσουμε και θα στείλω πίσω τα λεφτά στους αποστέλλοντες δωρητές. Ήθελε να έχει καλό πρόσωπο πανελλαδικά η ΜΚΟ για να συνεχίσει και άλλους εράνους; Δεν ξέρω. Πιθανόν», κατέληξε.

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