Στη φυλακή ο Φιρινίδης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»- Παραδέχθηκε την υπεξαίρεση και επικαλέστηκε εθισμό στον τζόγο

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Προφυλακιστέος ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» – Παραδέχθηκε την υπεξαίρεση και απέδωσε τα χρήματα στον εθισμό του στον τζόγο

Στη φυλακή οδηγείται ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 2,9 εκατομμύρια ευρώ από φιλανθρωπικές δράσεις και εράνους που πραγματοποιούνταν με σκοπό την οικονομική ενίσχυση παιδιών που πάσχουν από καρκίνο. Τα χρήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν έφτασαν ποτέ στο σύνολό τους στις οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Μετά την απολογία του ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος, αναγνωρίζοντας τις πράξεις του και ζητώντας συγγνώμη από τις οικογένειες των παιδιών.

Ειδικότερα, φέρεται να δήλωσε πως είναι «μετανιωμένος και συντετριμμένος», ενώ ζήτησε «ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά».

Επικαλέστηκε τον εθισμό του στο στοίχημα

Κατά την απολογία του, ο 37χρονος φέρεται να απέδωσε την υπεξαίρεση στην εξάρτησή του από τον διαδικτυακό στοιχηματισμό, υποστηρίζοντας ότι αναζητούσε συνεχώς χρήματα για να καλύπτει την ενασχόλησή του με τον τζόγο.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε: «όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησης μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν. Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα. Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα και αυτό φαίνεται από τα αρχεία στις στοιχηματικές. Σε καθημερινή βάση μπορεί να είχα ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα. Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο».

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι υπήρχε οποιαδήποτε εμπλοκή του σε υποθέσεις στημένων αγώνων, υποστηρίζοντας πως οι σχετικές αναφορές γίνονταν για λόγους εντυπωσιασμού. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «για τα στημένα παιχνίδια δεν ισχύει τίποτα, ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα. Δεν έχω δώσει πάνω από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες».

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του

Στην κατάσταση του εντολέα του και στη στάση που κράτησε κατά την ανακριτική διαδικασία αναφέρθηκε ο συνήγορός του, Κωνσταντίνος Τσάκος, τονίζοντας ότι ο 37χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του και εμφανίστηκε πραγματικά μετανιωμένος.

«Ομολόγησε τις πράξεις του, δηλώνει ότι είναι συντετριμμένος, απόλυτα μετανιωμένος. Το δηλώνει πραγματικά και δεν είναι προσχηματική αυτή η δήλωση. Έδωσε εξηγήσεις στον κ. ανακριτή, θεωρώ με ειλικρίνεια, για το ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Προσδιορίζει το ποσό που δεν αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών γύρω στις 600.000 ευρώ. Η ανάκριση τώρα ξεκινάει. Οπότε ας αφήσουμε όλοι με ψυχραιμία να δούμε ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είχε προηγηθεί η προφυλάκιση της συντρόφου του

Η απολογία του Φιρινίδη πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση για την προφυλάκιση της 35χρονης συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη, η οποία είχε προηγουμένως δώσει τις δικές της εξηγήσεις στον ανακριτή.

Κατά την απολογία της, η ίδια επιχείρησε να αποδώσει στον 37χρονο την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση και την τύχη των χρημάτων που δεν έφτασαν στους δικαιούχους.

Η 35χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που δεν αποδόθηκε στις οικογένειες δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, σε αντίθεση με τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, τα χρήματα κατέληξαν στον τζόγο εξαιτίας του σοβαρού προβλήματος εθισμού που αντιμετώπιζε ο σύντροφός της. Η ίδια παραδέχθηκε ότι γνώριζε τι συνέβαινε, εξέφρασε τη μεταμέλειά της, ωστόσο αρνήθηκε ότι οι δυο τους απολάμβαναν έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις συνθήκες διαβίωσής τους, σημειώνοντας ότι κατοικούσαν σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα, με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton, καθώς και δύο διαμονές σε σουίτες ξενοδοχείων.

Στο μικροσκόπιο εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικές συναλλαγές

Την ίδια στιγμή, σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει η οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των βασικών κατηγορουμένων, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις οικονομικές τους συναλλαγές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κινήσεις χρημάτων μέσω διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών, αλλά και κεφάλαια που φέρεται να έχουν εντοπιστεί στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, ο 37χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει ιδιαίτερα έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, με το συνολικό ποσό που τοποθέτησε σε διαδικτυακές πλατφόρμες να αγγίζει τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι εισπράξεις του από τις στοιχηματικές εταιρείες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

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