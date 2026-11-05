Το τσουνάμι της ήττας Τραμπ, οι Έλληνες «γκρούπις», η γαλάζια πλημμύρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο τριμέτωπος Μητσοτάκης και το παράδοξο με Κοντονή

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Καλημέρα σας!

Για όσους δεν το κατάλαβαν ακόμα, η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ θα φέρει τσουνάμι παντού. Και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και εκτός, που μας ενδιαφέρει περισσότερο.

Κατ’ αρχάς, μένει να δούμε εάν με τον Τραμπ υπέστη ανεπανόρθωτη ήττα και ο «τραμπισμός». Δεν είναι ταυτόσημα πράγματα, βλέπετε, καθότι το ρεύμα που εκπροσώπησε ο Τραμπ παραμένει γενικώς και μάλιστα σε πολλές χώρες, πέραν των ΗΠΑ, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο.

Το πώς θα διαχειριστεί την ήττα του ο Τραμπ θα καθορίσει πολλά. Ιδίως αυτό το δίμηνο, μέχρι να αναλάβουν η νέα Γερουσία και η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μια προσοχή τη θέλει, πάντως, καθώς, αν δεν προσέξει, οι Αμερικανοί δεν το έχουν και σε πολύ να τον στείλουν στη Δικαιοσύνη.

Το πρώτο ερώτημα είναι εάν θα τερματίσει και πώς τη θητεία του.

Το δεύτερο είναι εάν θα πάρει προβάδισμα το πιο πιστό του αντίγραφο, ο Τζέι Ντι Βανς, ή η σκυτάλη θα πάει στον Μάρκο Ρούμπιο, τον πιο κλασικό εκπρόσωπο του ρεπουμπλικανικού συστήματος.

Το τρίτο ερώτημα είναι πώς και πότε θα τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, που αποτέλεσε και την κύρια αιτία της εκλογικής του ήττας. Ο ίδιος μάλλον το είχε καταλάβει από καιρό το λάθος του, αλλά ήταν αργά.

Το τέταρτο ερώτημα είναι εάν θα του κοπούν τα φτερά με όλες αυτές τις «αυτοκρατορικού» τύπου ανοησίες που έκανε έναντι των Δυτικών συμμάχων ή θα κάνει ακόμα χειρότερα πράγματα, πάνω στην παράνοια του πληγωμένου μεγαλείου…

Οι Δημοκρατικοί νίκησαν. Εκεί απομένει να δούμε εάν ξέρουν τι να κάνουν τη νίκη. Διότι, έτσι πολυδιασπασμένοι όπως είναι, δεν είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουν να κεφαλαιοποιήσουν – άνετα θα έπρεπε – αυτή την αλλαγή συσχετισμών και στις προεδρικές εκλογές, επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο σε δύο χρόνια.

Τσάι και… συμπάθεια

Η σκέψη μας, πάντως, είναι και στους Έλληνες πολιτικούς «γκρούπις» του Τραμπ, που νόμιζαν ότι θα αποκομίσουν προσωπικά και κομματικά οφέλη με την αύρα της ακροδεξιάς ατζέντας του προέδρου Ντόναλντ.

Τελείωσε αυτό το παραμύθι πλέον… Λατινοπούλου, Βελόπουλος και άλλοι πρέπει να βρουν άλλο…

Το «tea party» τελείωσε, έμεινε το… τσάι και συμπάθεια…

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι γαλάζιες γκρίνιες – και αποτυχίες

Η κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, καθώς η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ – μια μεταρρύθμιση-σωσίβιο, που διαφημίστηκε αφρόνως – απέτυχε. Παταγωδώς, καθότι τα προβλήματα στις πληρωμές προκαλούν οργή στους αγρότες.

Κι ας διαβεβαίωνε ο Κωστής Χατζηδάκης ότι θα γίνονταν όλα… αλφαδιά.

Ε, μέσα σε αυτό το κλίμα, βρήκε ο Λευτέρης Αυγενάκης ευκαιρία να ζητήσει τον λόγο από τον διάδοχό του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος μίλησε για εγκληματικές οργανώσεις, συλλήψεις και εκατοντάδες κατηγορουμένους γύρω από το σύστημα των επιδοτήσεων.

Από πού να πιάσει κανείς και πού να αφήσει το συγκεκριμένο θέμα!

Γαλάζια πλημμύρα…

Τριμέτωπος Μητσοτάκης: Φορτσάρει με Τσίπρα, πιέζει Ανδρουλάκη και προλαβαίνει Σαμαρά

Τριμέτωπο αγώνα έχει ανοίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά όχι χωρίς σχέδιο. Κάθε αντίπαλος εξυπηρετεί και μια διαφορετική εκλογική στόχευση.

Με τον Αλέξη Τσίπρα φορτσάρει, διότι, τέρμα τα ψέματα, ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δημοσκοπική εικόνα. Και το Μαξίμου θέλει από τώρα να τον φθείρει, πριν αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική.

Τον Νίκο Ανδρουλάκη τον πιέζει, επιδιώκοντας να αποσπάσει τους πιο δεξιόστροφους, μετριοπαθείς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, προβάλλοντας το δίλημμα της κυβερνητικής σταθερότητας και θέτοντας το ερώτημα της συνεργασίας.

Με τον Αντώνη Σαμαρά, πάλι, το παιχνίδι παίζεται στα εθνικά. Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να καταλάβει εγκαίρως χώρο στην «πατριωτική ατζέντα», ώστε να μην επιτρέψει στον πρώην πρωθυπουργό να «παίξει μπάλα» στο πεδίο αυτό.

Τρεις αντίπαλοι, λοιπόν, και τρεις διαφορετικές στρατηγικές.

Το παράδοξο με τον Κοντονή: Θέλει ενωμένη Κεντροαριστερά, αλλά τον επικαλείται η… Δεξιά!

Ένα ενδιαφέρον πολιτικό παράδοξο έχει ως πρωταγωνιστή τον Σταύρο Κοντονή, πρώην υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα.

Από τη μία, ο Κοντονής υποστηρίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός μεγάλου φορέα της Κεντροαριστεράς, ως αξιόπιστης εναλλακτικής απέναντι στη ΝΔ.

Από την άλλη, η κυβέρνηση επικαλείται τις παλαιότερες καταγγελίες του Κοντονή για τους Ποινικούς Κώδικες του 2019, προκειμένου να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να τηλεφωνήσει στον παλιό του υπουργό για να πάρει εξηγήσεις!

Ο Κοντονής, δηλαδή, μιλάει για ενότητα του προοδευτικού χώρου, αλλά οι παρεμβάσεις του αξιοποιούνται από τη Δεξιά για να πλήξει τον προοδευτικό χώρο.

Οι υπουργοί πήραν το μήνυμα Μητσοτάκη και δεν ασχολούνται με… τίποτα!

Δεν είναι καινούργιο το πρόβλημα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους υπουργούς που αποφεύγουν τα δύσκολα, δεν βγαίνουν στα τηλεοπτικά πάνελ και αφήνουν τον πρωθυπουργό να σηκώνει σχεδόν μόνος του το βάρος της υπεράσπισης της κυβερνητικής πολιτικής.

Μόνο που τώρα η κατάσταση αποκτά και μια διάσταση… εκδίκησης!

Διότι ο Μητσοτάκης τούς συνέστησε προσφάτως να σταματήσουν να ασχολούνται με τον σταυρό προτίμησης και να αφοσιωθούν στο κυβερνητικό έργο.

Και φαίνεται ότι κάποιοι πήραν πολύ σοβαρά την πρωθυπουργική παραίνεση.

Σταμάτησαν να ασχολούνται με τον σταυρό, αλλά δεν ασχολούνται ούτε με την υπεράσπιση της κυβέρνησης!

Τους είπε, δηλαδή, να μην ασχολούνται με τις εκλογές και εκείνοι αποφάσισαν να μην ασχολούνται με… τίποτα!

Η ΔΕΗ αγοράζει πρόσβαση στα ρουμανικά νοικοκυριά

Η συμφωνία της Κωτσόβολος για την εξαγορά της ρουμανικής Flanco, με αξία επιχείρησης 35 εκατ. ευρώ, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια ακόμη επέκταση αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών.

Με 150 καταστήματα σε περισσότερες από 100 πόλεις, ο όμιλος ΔΕΗ αποκτά ένα εκτεταμένο δίκτυο πρόσβασης στα ρουμανικά νοικοκυριά, το οποίο σχεδιάζει να αξιοποιήσει και για την προώθηση ενεργειακών λύσεων της PPC Romania: από φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας μέχρι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από ίδια διαθέσιμα, ενώ εκκρεμούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

Το επιχειρηματικό νόημα είναι σαφές: Η ΔΕΗ δεν θέλει απλώς να πουλά ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά να αποκτήσει περισσότερα σημεία επαφής με τον καταναλωτή και να καλύπτει ολοένα περισσότερες ανάγκες του σπιτιού.

Εκεί βρίσκεται και το στοίχημα. Διότι άλλο να αγοράζεις καταστήματα και άλλο να μετατρέπεις την επισκεψιμότητά τους σε κερδοφόρες πωλήσεις.

Η Ρουμανία θα δείξει πόσο αποδοτικά μπορεί να επαναληφθεί το μοντέλο.

Η Βιοκαρπέτ δείχνει πού βρίσκονται τα λεφτά

Το όνομα παραπέμπει στα χαλιά, αλλά το επενδυτικό ενδιαφέρον της Βιοκαρπέτ συγκεντρώνεται πλέον στο αλουμίνιο και στην ενέργεια.

Στην παρουσίαση προς αναλυτές και επενδυτικούς συμβούλους, στο ATHEX Small Cap Conference, η διοίκηση παρουσίασε επενδυτικό πρόγραμμα 15 εκατ. ευρώ στη μεταλλουργία για την τριετία 2026–2028, μαζί με σχέδια για ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Exalco, με αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, αυτοματισμούς και εκσυγχρονισμό εξοπλισμού.

Η επιχειρηματική ανάγνωση είναι απλή: Περισσότερη παραγωγή, καλύτερος έλεγχος του κόστους και ισχυρότερη παρουσία στις αγορές του εξωτερικού.

Για τους επενδυτές, βέβαια, το πραγματικό ερώτημα αρχίζει μετά τις παρουσιάσεις: Πόσο γρήγορα οι επενδύσεις θα μετατραπούν σε πρόσθετες πωλήσεις και καλύτερα περιθώρια κέρδους;

Διότι τα εργοστάσια χρειάζονται κεφάλαια, αλλά οι μέτοχοι περιμένουν απόδοση.

Και εκεί θα κριθεί τελικά το φιλόδοξο πρόγραμμα.

Ο Λούλα έκλεισε τις στοιχηματικές, αλλά οι παράνομοι συνεχίζουν το παιχνίδι

Πας να κόψεις τον τζόγο και τελικά κινδυνεύεις να στρώσεις το χαλί στους παράνομους;

Στη Βραζιλία, η απόφαση του Λούλα να απαγορεύσει τις διαδικτυακές στοιχηματικές εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πολιτική και οικονομική δοκιμασία.

Η κυβέρνηση επικαλείται την προστασία των οικογενειών, τον εθισμό και την υπερχρέωση. Σοβαρά προβλήματα, που ασφαλώς δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια.

Μόνο που ούτε το κατέβασμα του διακόπτη εγγυάται ότι σταματά το παιχνίδι. Μπορεί απλώς να αλλάζει ο εισπράκτορας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπίσει και παραπέμψει για αποκλεισμό περισσότερους από 20.000 παράνομους ιστότοπους στοιχημάτων και διαφήμισης μετά την απαγόρευση.

Την ίδια ώρα, οι νόμιμες εταιρείες, που είχαν καταβάλει συνολικά 2,55 δισ. ρεάλ για άδειες, βρέθηκαν εκτός αγοράς, ενώ η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό ζήτημα: Άλλο να ανακοινώνεις ότι πολεμάς τον τζόγο και άλλο να μπορείς να ελέγξεις πού καταλήγουν τα χρήματα των παικτών.

Διότι, εάν η ζήτηση μεταφερθεί στις παράνομες πλατφόρμες, κάποιοι θα έχουν κάθε λόγο να ευχαριστούν τον Λούλα.

Και δύσκολα θα είναι οι οικογένειες που υποσχέθηκε να προστατεύσει με την τόσο ηχηρή απόφασή του τον Σεπτέμβριο.

Η στροφή 180 μοιρών του Φέσσα για τη Unisystems και το ναυάγιο με την ACS

Φαίνεται ότι άλλαξε… γνώμη ο Θεόδωρος Φέσσας, πρόεδρος του Ομίλου Quest και τελικά θα βάλει τη θυγατρική Unisystems στο χρηματιστήριο, όπως ανακοινώθηκε χτες το πρωί. Θυμίζουμε ότι σε συνέντευξη τύπου τον περασμένο Απρίλιο για την πορεία της εταιρείας και τη στρατηγική της, ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει ότι το ενδεχόμενο αυτόνομης εισαγωγής της Unisystems στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν αποτελεί προτεραιότητα, αλλά έσχατη επιλογή. Ένα από τα επιχειρήματα του μάλιστα ήταν ότι μία ενδεχόμενη εισαγωγή ίσως δημιουργούσε σύγχυση στους επενδυτές που θα έβλεπαν την ταυτόχρονη παρουσία ενός ομίλου και μίας θυγατρικής στο ίδιο χρηματιστήριο.

Τώρα το τι άλλαξε και ο κ. Φέσσας, βλέπει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα την ίδια περίπτωση τόσο διαφορετικά δεν ξέρουμε. Πάντως η ανακοίνωση ήρθε λίγες μόνο μέρες μετά από το ναυάγιο του deal με την GLS για την ACS…

Ξεκάθαρος στόχος η κορυφή για την Superbet

Πολύ ψηλά βάζει τον πήχη ο επικεφαλής της Superbet Γιάννης Καλαμβόκης, για την πορεία της εταιρείας στην ελληνική αγορά σε βάθος εξαετίας.

Η εταιρεία που μπήκε πριν από περίπου έξι μήνες στην εγχώρια αγορά, πραγματοποιώντας μία μεγάλη μακροπρόθεσμη επένδυση και απασχολώντας ήδη 150 εργαζόμενους, βάζει στόχο την πρωτιά όπως είπε χωρίς να «μασά» τα λόγια του ο κ. Καλαμβόκης. Η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια σε χορηγίες ύψους 100 εκατ. ευρώ ενώ σε ορίζοντα εξαετίας υπολογίζει να επενδύσει μισό δισ. ευρώ στην ελληνική αγορά…

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