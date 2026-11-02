Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» – Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

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Η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και μητέρα δύο παιδιών, βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η συμμετοχή της στην προβολή των εράνων, το διαζύγιο που οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν «εικονικό», οι δύο εταιρείες στις οποίες κατέχει το 99% και οι μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Ο ρόλος της Βασιλικής Μανησιώτη στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η εμπλοκή της Βασιλικής Μανησιώτη στην υπόθεση δεν περιορίζεται στη σχέση της με τον 36χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη, τον οποίο οι Αρχές θεωρούν κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση της οργάνωσης.

Η 35χρονη συμμετείχε στη δημόσια προβολή της ΜΚΟ, δημοσιεύοντας και αναδημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δράσεις και εκκλήσεις της «Παιδικής Χαράς» για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το Facebook και το Instagram χρησιμοποιούνταν ως βασικά μέσα προσέλκυσης δωρητών. Για κάθε παιδί που παρουσιαζόταν ως ωφελούμενο αναρτώνταν φωτογραφίες, στοιχεία για την υγεία του και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν.

Η οργάνωση είχε αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα, προσελκύοντας καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, οι οποίοι είτε προσέφεραν οικονομική ενίσχυση είτε κοινοποιούσαν τις εκκλήσεις της.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι πραγματοποιήθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία για το ίδιο παιδί, ώστε να μην προκύπτει ότι είχαν προηγηθεί και άλλες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων.

Η αποχώρηση από το σωματείο και το «εικονικό» διαζύγιο

Η Βασιλική Μανησιώτη εμφανίζεται να έχει αποχωρήσει από το σωματείο την 1η Φεβρουαρίου 2025. Ωστόσο, οι ερευνητές εξετάζουν εάν η αποχώρησή της συνδεόταν με μια ευρύτερη προσπάθεια τυπικής αποσύνδεσης των προσώπων της ΜΚΟ από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ακολούθησαν.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο διαζύγιό της από τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο τους προχώρησαν στην έκδοση διαζυγίου λίγες ημέρες πριν από τη σύσταση δύο εταιρειών, στις οποίες συμμετείχαν η 35χρονη και ο αδελφός της.

Οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν το διαζύγιο «εικονικό», υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσαν δείχνουν πως το ζευγάρι συνέχισε να διατηρεί την προσωπική του σχέση και να κατοικεί στο ίδιο σπίτι.

Κατά την εκτίμηση των Αρχών, τόσο το διαζύγιο όσο και η προηγούμενη αποχώρηση της Μανησιώτη από τη ΜΚΟ αποσκοπούσαν στο να μην είναι εμφανής η σύνδεση των προσώπων που διαχειρίζονταν την οργάνωση με εκείνα που συμμετείχαν στα νέα εταιρικά σχήματα.

Οι δύο εταιρείες στη Θεσσαλονίκη και το ποσοστό 99%

Στις 21 Απριλίου 2026 ιδρύθηκαν δύο εταιρείες με κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες η Βασιλική Μανησιώτη εμφανίζεται ως βασική εταίρος.

Πρόκειται για τις:

«MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.», με αντικείμενο τη διαφήμιση.

«ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.», η οποία, σύμφωνα με το καταστατικό της, δραστηριοποιείται στη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και στην τουριστική προβολή.

Και στις δύο εταιρείες, η 35χρονη κατείχε ποσοστό 99%, ενώ είχε την ιδιότητα της διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου.

Το υπόλοιπο 1% ανήκε στον 31χρονο αδελφό της, Πέτρο Μανησιώτη, ο οποίος επίσης συνελήφθη κατά την αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Πέτρος Μανησιώτης είχε αναλάβει τη λογιστική διαχείριση των δύο επιχειρήσεων, τις οποίες οι Αρχές χαρακτηρίζουν εικονικά εταιρικά σχήματα.

Από τους σχετικούς ελέγχους εντοπίστηκαν εννέα φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για εικονικά παραστατικά, τα οποία συνδέονται με προσπάθεια να παρουσιαστούν ως νόμιμες επιχειρηματικές συναλλαγές χρηματικά ποσά που φέρονται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.

Τι αναφέρει η δικογραφία για τις μεταφορές χρημάτων στη Μανησιώτη

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τις χρηματικές ροές που συνδέονται με τη ΜΚΟ και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η οικονομική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναλύοντας περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από το 2018 έως το 2026 πιστώθηκαν στους λογαριασμούς της «Παιδικής Χαράς» και στους προσωπικούς λογαριασμούς του Κωνσταντίνου Φιρινίδη περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, μέρος των χρημάτων που δεν αποδιδόταν στις οικογένειες των παιδιών μεταφερόταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τόσο του Φιρινίδη όσο και της Μανησιώτη.

Οι μεταφορές αυτές φέρονται να πραγματοποιούνταν είτε απευθείας είτε μέσω αναλήψεων και επανακαταθέσεων.

Παράλληλα, η οικονομική έρευνα εντόπισε δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, ακριβά εστιατόρια και επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και έξοδα που συνδέονταν με επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης.

Η συμμετοχή της Μανησιώτη στην καφετέρια «CAFÉ SOCIETE»

Πέρα από τις δύο εταιρείες που ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2026, η Βασιλική Μανησιώτη εμφανίζεται να συμμετέχει μαζί με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη και σε εταιρεία που συνδεόταν με την καφετέρια «CAFÉ SOCIETE», στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Στο συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα, οι δύο τους κατείχαν από 47,5% ο καθένας, ενώ το υπόλοιπο 5% ανήκε σε τρίτο πρόσωπο.

Η επιχειρηματική αυτή συμμετοχή περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων.

Οι στοιχηματικές συναλλαγές και η πολυτελής ζωή του Φιρινίδη

Η οικονομική έρευνα κατέγραψε επίσης ιδιαίτερα υψηλές συναλλαγές σε στοιχηματικούς λογαριασμούς του Κωνσταντίνου Φιρινίδη.

Σύμφωνα με το αστυνομικό έγγραφο, οι πιστώσεις του σε στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούσαν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις υπερέβαιναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 36χρονος δημοσίευε συχνά στο Instagram στιγμιότυπα από ταξίδια, εξόδους και πολυτελείς διακοπές σε ελληνικούς προορισμούς και ευρωπαϊκές πόλεις. Μεταξύ άλλων, εμφανιζόταν να ταξιδεύει στη Γερμανία για αγώνες της Μπουντεσλίγκα, έχοντας εξασφαλίσει προνομιακές θέσεις στα γήπεδα.

Σύμφωνα με πρόσωπα από το κοντινό του περιβάλλον, αναρτούσε επίσης στιγμιότυπα από την Τούμπα, αναφέροντας ότι είχε νοικιάσει σουίτα και προσκαλώντας γνωστούς και φίλους να παρακολουθήσουν μαζί του ποδοσφαιρικούς αγώνες του ΠΑΟΚ.

Στις αναρτήσεις του περιλαμβάνονταν ακόμη ταξίδια με ιδιωτικό αεροσκάφος, ενώ στην οικονομική έρευνα καταγράφονται δαπάνες που συνδέονται με πολυτελή διαβίωση.

Την ίδια περίοδο, η «Παιδική Χαρά» απηύθυνε εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια προς παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, προβάλλοντας τις ανάγκες τους μέσω των κοινωνικών δικτύων και τηλεοπτικών εκπομπών, ενώ δημοσίευε και ευχαριστήρια μηνύματα προς τους δωρητές.

Οι αναρτήσεις του Φιρινίδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με τις τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά στοιχεία και τις επιχειρηματικές συμμετοχές της Βασιλικής Μανησιώτη, αποτελούν μέρος των δεδομένων που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για την υπόθεση της ΜΚΟ.

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