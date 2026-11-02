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02.11.2026 13:21

Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Η Agneta φέρνει έντονη βροχόπτωση και καταιγίδες – Σε red code Ιόνιο, Ήπειρος και βορειοανατολικό Αιγαίο

02.11.2026 13:21
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Σφοδρές βροχοπτώσεις και κόκκινο συναγερμό δίνει η ΕΜΥ για σήμερα και αύριο, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Χαμηλό βαρομετρικό στη νότια Ιταλία κινείται ανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Η κακοκαιρία αυτή έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA και θα επηρεάσει τη χώρας μας μέχρι και την Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)

α. Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος κυρίως στα παράκτια (πορτοκαλί προειδοποίηση και από το βράδυ κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Αύριο Τρίτη (03-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Μυτιλήνη) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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