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02.11.2026 12:38

Κρήτη: Διάρρηξη σε κυλικείο δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο, έσπασαν το τζάμι και άρπαξαν χρήματα

02.11.2026 12:38
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Η διάρρηξη κυλικείου δημοτικού σχολείου του Δήμου Ηρακλείου Kρήτης έγινε αντιληπτή σήμερα, από τη διευθύντριά του.

Ο δράστης ή οι δράστες φέρεται να κατάφεραν να μπουν μέσα στην αυλή του σχολείου από κάποια πόρτα, ενώ σπάζοντας το τζάμι του κυλικείου κατάφεραν να αποσπάσουν κάποιο μικροποσό.

Μόλις έγινε αντιληπτή η διάρρηξη ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έφτασε στο σχολείο για τις απαιτούμενες ενέργειες, ενώ άμεσα προωθήθηκε η έναρξη εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το σχολείο λειτούργησε κανονικά και χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα.

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