search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.11.2026 16:51
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2026 13:51

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Στην Αγκαλιά των Πράσινων Λόφων: Η Κληρονομιά της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Huizhou»

02.11.2026 13:51
A fish lantern parade in Chengkan Village, Huizhou District, Huangshan City, east China’s Anhui Province_WEB

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σάς προσκαλεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, ώρα 19.00 στα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Στην Αγκαλιά των Πράσινων Λόφων: Η Κληρονομιά της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Huizhou», που υλοποιεί σε συνεργασία με το Μουσείο Anhui της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Τα εγκαίνια θα τελέσει η Υπουργός Πολιτισμού, δρ Λίνα Μενδώνη.

Η Κίνα και το Βυζάντιο, δύο μεγάλοι πολιτισμοί της Ανατολής και της Μεσογείου, συνδέονταν επί αιώνες με εμπορικά και πολιτιστικά δίκτυα, μέσα από τα οποία παράλληλα με τα πολύτιμα αγαθά διακινούνταν τεχνογνωσία, ιδέες και καλλιτεχνικές επιρροές. Η έκθεση εντάσσεται σε αυτή τη μακραίωνη παράδοση επικοινωνίας και αποτελεί καρπό της συνεργασίας των δύο μουσείων, με στόχο την ανάδειξη των ιστορικών δεσμών και την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Η έκθεση παρουσιάζει 44 αυθεντικά αντικείμενα, κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά των δυναστειών Μινγκ και Τσινγκ (1368–1912), που αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παράδοση της Κίνας. Δράκοι, πέτρινα λιοντάρια, ξυλόγλυπτα παράθυρα και ανάγλυφες παραστάσεις μαρτυρούν τη δεξιοτεχνία των τεχνιτών και τον πλούτο της τοπικής διακοσμητικής τέχνης.

Η ιστορική περιοχή Huizhou (Χουεϊτζόου), στη σημερινή επαρχία Anhui της νοτιοανατολικής Κίνας, υπήρξε σημαντικό εμπορικό και πνευματικό κέντρο. Η ευημερία της κατά τις δυναστείες Μινγκ και Τσινγκ συνέβαλε στην ανάπτυξη ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής παράδοσης, με περίτεχνα διακοσμημένες κατοικίες, οικογενειακούς ναούς και μνημειακές πύλες.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η τέχνη των «Τριών Σκαλισμάτων», δηλαδή η γλυπτική σε πέτρα, ξύλο και κεραμικό. Ανθρώπινες μορφές, φυτικά μοτίβα, σκηνές από την κινεζική λογοτεχνία και μυθικά πλάσματα εκφράζουν ευχές για ευημερία, αρμονία και μακροζωία.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τη στενή σχέση των παραδοσιακών οικισμών της Huizhou με το φυσικό τους περιβάλλον και τη σημασία της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του διακόσμου τους ως φορέα συλλογικής μνήμης.

Διάρκεια έκθεσης: 14 Νοεμβρίου 2026 έως 14 Φεβρουαρίου 2027

Χώρος έκθεσης: Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος»

Διοργάνωση: Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού της επαρχίας Anhui της Κίνας

Υλοποίηση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και Μουσείο Anhui

*Κάποια παραδείγματα εκθεμάτων μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ

Δράκοι από πέτρα, ξύλινες «δαντέλες» και ιστορίες χαραγμένες σε τούβλο φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Από τις 14 Νοεμβρίου 2026 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2027, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φιλοξενεί την έκθεση «Στην αγκαλιά των πράσινων λόφων», ένα ταξίδι στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της Huizhou, της ιστορικής περιοχής της νοτιοανατολικής Κίνας. Μια συνάντηση δύο πολιτισμών, μέσα από την τέχνη που μετατρέπει την καθημερινή ζωή σε μνήμη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ELLOK-Logo_GR

ΕΛΛΟΚ: «Ο πόνος ενός παιδιού δεν είναι εμπόρευμα»

revma-89234
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ηλεκτροσόκ στους καταναλωτές: Αυξήσεις έως… 76% στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος – Μεγαλώνει το χάσμα με τα μπλε

kivernoegklima_hacker_2010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη: «Απόπειρα παρεμπόδισης της προμήθειας τροφίμων

Nikolaidis-Anastasios
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει ο Νικολαΐδης του ΠΑΣΟΚ ότι αγόρασε ακίνητο από fund: «Οι συκοφάντες θα βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης»

MagentaTV_AEK-RealMadrid
ADVERTORIAL

MagentaTV: Οι «μάχες» στο UEFA Champions League συνεχίζονται με τα ματς ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα-Άστον Βίλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gerapetritis-dora-koufonikolakou-katrinis
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Γεραπετρίτης στη Βουλή για τα εθνικά, η αποχώρηση της Ντόρας και το κενό, η Κουφονικολάκου σαν... Ζαχάροβα, ο Ανδρουλάκης στη… σκιά του Οδυσσέα και ο Κατρίνης

akropoli
ΕΛΛΑΔΑ

Θύελλα με Μενδώνη για την ακύρωση διαγωνισμών για τουαλέτες, ερμάρια και πωλητήρια σε αρχαιολογικούς χώρους

firinidis_manisioti
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Φιρινίδης - Βασιλική Μανησιώτη: Αυτό είναι το ζευγάρι πίσω από την αμαρτωλή ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Πώς έκλεβε τις δωρεές για πολυτελή ζωή

VinFast-Trong Dong Stadium
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου θα έχει 135.000 θέσεις και ανοίγει τις πύλες του το ερχόμενο καλοκαίρι (Photos)

apates (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω πάθει σοκ, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες» – Οι διάλογοι του ζευγαριού της ΜΚΟ για τα χρήματα, τις τραπεζικές μεταφορές και τις προσωπικές δαπάνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.11.2026 16:50
ELLOK-Logo_GR

ΕΛΛΟΚ: «Ο πόνος ενός παιδιού δεν είναι εμπόρευμα»

revma-89234
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ηλεκτροσόκ στους καταναλωτές: Αυξήσεις έως… 76% στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος – Μεγαλώνει το χάσμα με τα μπλε

kivernoegklima_hacker_2010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη: «Απόπειρα παρεμπόδισης της προμήθειας τροφίμων

1 / 3