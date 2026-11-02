Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Στην Αγκαλιά των Πράσινων Λόφων: Η Κληρονομιά της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Huizhou»

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Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σάς προσκαλεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, ώρα 19.00 στα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Στην Αγκαλιά των Πράσινων Λόφων: Η Κληρονομιά της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Huizhou», που υλοποιεί σε συνεργασία με το Μουσείο Anhui της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Τα εγκαίνια θα τελέσει η Υπουργός Πολιτισμού, δρ Λίνα Μενδώνη.

Η Κίνα και το Βυζάντιο, δύο μεγάλοι πολιτισμοί της Ανατολής και της Μεσογείου, συνδέονταν επί αιώνες με εμπορικά και πολιτιστικά δίκτυα, μέσα από τα οποία παράλληλα με τα πολύτιμα αγαθά διακινούνταν τεχνογνωσία, ιδέες και καλλιτεχνικές επιρροές. Η έκθεση εντάσσεται σε αυτή τη μακραίωνη παράδοση επικοινωνίας και αποτελεί καρπό της συνεργασίας των δύο μουσείων, με στόχο την ανάδειξη των ιστορικών δεσμών και την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Η έκθεση παρουσιάζει 44 αυθεντικά αντικείμενα, κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά των δυναστειών Μινγκ και Τσινγκ (1368–1912), που αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παράδοση της Κίνας. Δράκοι, πέτρινα λιοντάρια, ξυλόγλυπτα παράθυρα και ανάγλυφες παραστάσεις μαρτυρούν τη δεξιοτεχνία των τεχνιτών και τον πλούτο της τοπικής διακοσμητικής τέχνης.

Η ιστορική περιοχή Huizhou (Χουεϊτζόου), στη σημερινή επαρχία Anhui της νοτιοανατολικής Κίνας, υπήρξε σημαντικό εμπορικό και πνευματικό κέντρο. Η ευημερία της κατά τις δυναστείες Μινγκ και Τσινγκ συνέβαλε στην ανάπτυξη ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής παράδοσης, με περίτεχνα διακοσμημένες κατοικίες, οικογενειακούς ναούς και μνημειακές πύλες.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η τέχνη των «Τριών Σκαλισμάτων», δηλαδή η γλυπτική σε πέτρα, ξύλο και κεραμικό. Ανθρώπινες μορφές, φυτικά μοτίβα, σκηνές από την κινεζική λογοτεχνία και μυθικά πλάσματα εκφράζουν ευχές για ευημερία, αρμονία και μακροζωία.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τη στενή σχέση των παραδοσιακών οικισμών της Huizhou με το φυσικό τους περιβάλλον και τη σημασία της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του διακόσμου τους ως φορέα συλλογικής μνήμης.

Διάρκεια έκθεσης: 14 Νοεμβρίου 2026 έως 14 Φεβρουαρίου 2027

Χώρος έκθεσης: Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος»

Διοργάνωση: Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού της επαρχίας Anhui της Κίνας

Υλοποίηση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και Μουσείο Anhui

*Κάποια παραδείγματα εκθεμάτων μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ

Δράκοι από πέτρα, ξύλινες «δαντέλες» και ιστορίες χαραγμένες σε τούβλο φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Από τις 14 Νοεμβρίου 2026 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2027, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φιλοξενεί την έκθεση «Στην αγκαλιά των πράσινων λόφων», ένα ταξίδι στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της Huizhou, της ιστορικής περιοχής της νοτιοανατολικής Κίνας. Μια συνάντηση δύο πολιτισμών, μέσα από την τέχνη που μετατρέπει την καθημερινή ζωή σε μνήμη.