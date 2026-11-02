Δωρεές χωρίς παγίδες: Τι ελέγχουμε πριν δώσουμε χρήματα για ένα άρρωστο παιδί ή έναν καλό σκοπό – Το… μάθημα από την «Παιδική Χαρά»

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Μια φωτογραφία παιδιού, μια έκκληση για επείγουσα θεραπεία, ένας τραπεζικός λογαριασμός. Η επιθυμία να βοηθήσουμε είναι αυτονόητη. Πώς ξέρουμε, όμως, ποιος θα πάρει τα χρήματα και πού θα καταλήξουν;

Η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που ερευνάται για φερόμενη υπεξαίρεση δωρεών προς παιδιά με σοβαρές ασθένειες, επαναφέρει ένα κρίσιμο ζήτημα: η ύπαρξη μιας πραγματικής ανάγκης δεν εγγυάται την εντιμότητα εκείνου που συγκεντρώνει χρήματα στο όνομά της. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί δωρητές και οικογένειες που διαθέτουν στοιχεία να απευθυνθούν στις Αρχές.

Η προστασία της αλληλεγγύης απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις πριν από την κατάθεση: ποιος ζητά τη δωρεά, για ποια δαπάνη, ποιος διαχειρίζεται τον λογαριασμό και πώς αποδεικνύεται η διάθεση των χρημάτων.

Τι είπε ο Γεωργιάδης και γιατί χρειάζεται διάκριση

Στη συζήτηση παρενέβη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα, προέτρεψε τους πολίτες να μη δίνουν χρήματα σε διαδικτυακές εκκλήσεις για θεραπείες, υποστηρίζοντας ότι το κράτος καλύπτει τις σχετικές δαπάνες στο εξωτερικό. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, τη διατύπωση «τέτοιου είδους αναρτήσεις είναι σίγουρα απάτη», προσθέτοντας ότι πρέπει να αναγράφεται συγκεκριμένος αριθμός άδειας ερανικού λογαριασμού.

Η προειδοποίηση για έλεγχο είναι χρήσιμη. Η συλλήβδην εξίσωση των διαδικτυακών εκκλήσεων με απάτη, όμως, δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο. Το διαδίκτυο είναι το μέσο προβολής· το ζητούμενο είναι η αξιοπιστία της συγκεκριμένης δράσης.

Άλλωστε, η επίσημη ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ περιγράφει διαφορετικές διαδικασίες, προϋποθέσεις έγκρισης και όρους αποζημίωσης για την περίθαλψη στο εξωτερικό. Η κρατική κάλυψη μιας θεραπείας και οι συνολικές οικονομικές ανάγκες μιας οικογένειας δεν ταυτίζονται αυτομάτως. Χρειάζεται να διευκρινίζεται εάν η έκκληση αφορά νοσήλια, μετακινήσεις, διαμονή ή έξοδα διαβίωσης — και τι ακριβώς καλύπτεται ήδη.

Επτά έλεγχοι πριν από τη δωρεά

1. Ελέγχουμε ποιος βρίσκεται πίσω από την έκκληση.

Ζητάμε πλήρη επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, έδρα και νόμιμο εκπρόσωπο της οργάνωσης. Αναζητούμε οικονομικούς απολογισμούς και προηγούμενες δράσεις. Ένα χρήσιμο εργαλείο είναι οι βάσεις οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών, στο okoip.gov.gr. Η καταχώριση προσφέρει στοιχεία ελέγχου, χωρίς να εγγυάται κάθε συναλλαγή. Ούτε η απουσία από μία βάση αποδεικνύει από μόνη της απάτη.

2. Επιβεβαιώνουμε τη συγκεκριμένη εκστρατεία από ανεξάρτητη πηγή.

Βρίσκουμε μόνοι μας το επίσημο τηλέφωνο της οργάνωσης και επιβεβαιώνουμε ότι η έκκληση και ο λογαριασμός είναι δικά της. Δεν αρκεί το τηλέφωνο που αναγράφεται στην ανάρτηση. Εάν παρουσιάζεται ως εγκεκριμένος έρανος, ζητάμε την απόφαση και επαληθεύουμε τον αριθμό, τον σκοπό και τη διάρκειά της στην αρχή που την εξέδωσε. Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι έρανοι πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Ζητάμε σαφή σκοπό και προϋπολογισμό.

Πόσα χρήματα χρειάζονται και για τι; Ποιο ποσό έχει συγκεντρωθεί; Τι θα γίνει με τυχόν υπόλοιπο; Υπάρχουν προμήθειες ή διαχειριστικά έξοδα; Οι συγκινητικές περιγραφές δεν υποκαθιστούν τις συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να δημοσιοποιείται ο ιατρικός φάκελος ενός παιδιού· χρειάζεται αξιόπιστη τεκμηρίωση, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

4. Ελέγχουμε τον δικαιούχο του λογαριασμού.

Συγκρίνουμε τον IBAN και το όνομα του δικαιούχου με τα επιβεβαιωμένα στοιχεία. Αν συγκεντρώνει χρήματα μια οργάνωση αλλά εμφανίζεται άσχετο φυσικό πρόσωπο, σταματάμε μέχρι να δοθεί επαληθεύσιμη εξήγηση. Στις πλατφόρμες συλλογικής χρηματοδότησης ελέγχουμε ποιος εισπράττει, πότε αποδίδονται τα χρήματα και ποιες κρατήσεις γίνονται. Η παρουσία σε πλατφόρμα δεν εγγυάται ότι τα χρήματα φτάνουν στον ωφελούμενο.

5. Δεν θεωρούμε εγγύηση τις αναδημοσιεύσεις.

Μια ανάρτηση φίλου ή επωνύμου μπορεί να έγινε με καλή πρόθεση, χωρίς έλεγχο. Αναζητούμε την αρχική έκκληση και την ημερομηνία της. Μια αντίστροφη αναζήτηση φωτογραφίας μπορεί να αποκαλύψει εικόνες που χρησιμοποιούνται με διαφορετικά ονόματα ή ιστορίες.

6. Πληρώνουμε με τρόπο που αφήνει αποδεικτικά.

Χρησιμοποιούμε επιβεβαιωμένα κανάλια πληρωμής και κρατάμε το παραστατικό. Ελέγχουμε μήπως ενεργοποιείται επαναλαμβανόμενη χρέωση. Το λουκετάκι και το “https” προστατεύουν τη σύνδεση, αλλά δεν πιστοποιούν την εντιμότητα της ιστοσελίδας. Δεν δίνουμε κωδικούς τραπεζικής πρόσβασης ή κωδικούς επιβεβαίωσης σε εκείνον που ζητά τη δωρεά.

7. Δεν υποκύπτουμε στην πίεση και στις ενοχές.

Το «στείλε τώρα», η άρνηση παροχής στοιχείων και η επιθετικότητα απέναντι σε εύλογες ερωτήσεις είναι προειδοποιητικά σημάδια. Η πραγματική ανάγκη μπορεί να είναι επείγουσα· ο δωρητής εξακολουθεί να δικαιούται έλεγχο. Αν οι απαντήσεις παραμένουν ασαφείς, επιλέγουμε άλλη, επαληθευμένη δράση για τον ίδιο σκοπό.

Αν έχουμε ήδη δώσει χρήματα και υποψιαζόμαστε απάτη

Επικοινωνούμε αμέσως με την τράπεζα ή τον πάροχο πληρωμών, ζητώντας να εξεταστεί αν μπορεί να ανακοπεί ή να ανακληθεί η συναλλαγή. Η επιστροφή χρημάτων δεν είναι εξασφαλισμένη.

Κρατάμε την ανάρτηση, τον σύνδεσμο, τα μηνύματα, τον IBAN και το αποδεικτικό πληρωμής. Για διαδικτυακή απάτη μπορούμε να απευθυνθούμε στη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος στο 11188 ή να υποβάλουμε καταγγελία μέσω gov.gr.

Η καλή πρόθεση αξίζει να συνοδεύεται από διαφάνεια: να γνωρίζουμε σε ποιον δίνουμε, τι χρηματοδοτούμε και πώς θα ελεγχθεί το αποτέλεσμα.

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