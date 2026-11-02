Ρόδος: Κύματα λάσπης παρέσυραν 60 αυτοκίνητα, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα – Νέο μήνυμα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων (videos/photos)

Takeaways by to pontiki AI Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στον Αρχάγγελο της Ρόδου, παρασύροντας τουλάχιστον 60 οχήματα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δεκάδες κατοικίες και επιχειρήσεις.

Οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους της Ρόδου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ο Δήμος Ρόδου διέκοψε τη λειτουργία των σχολείων σε τέσσερις δημοτικές ενότητες για λόγους ασφαλείας, ενώ συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και τον καθαρισμό φρεατίων.

Στην Κάλυμνο, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε την αποκόλληση μεγάλου βράχου, ο οποίος προσέκρουσε σε γκαράζ και προκάλεσε υλικές ζημιές, αποφεύγοντας οριακά την πρόσκρουση σε κατοικημένη περιοχή.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας, καθώς τα έντονα φαινόμενα έχουν επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας, όπως τη Σάμο, τη Λήμνο, τον Βόλο και την Κίμωλο.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μεγάλες είναι οι καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή του Αρχαγγέλου της Ρόδου, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα και πλημμύρισαν δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Tουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν και υπέστησαν ζημιές, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους εισέβαλαν νερά.

Η συνολική έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να περιγράφουν ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στην περιοχή.

Η ένταση των καιρικών φαινομένων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα νερά να κατακλύζουν δρόμους και να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τους κατοίκους.

Η κατάσταση, μάλιστα, παραμένει δύσκολη και κρίσιμη στο νησί καθώς λίγο μετά τις 11 εκδόθηκε νέο 112 με μήνυμα «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην νήσο #Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες»

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην νήσο #Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice November 2, 2026

Η βροχόπτωση στη Ρόδο συνεχίζεται με μικρότερη ένταση. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, στην ανατολική πλευρά της Ρόδου.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: rodiaki.gr

Πηγή: rodiaki.gr

Η νέα κακοκαιρία πλήττει την περιοχή του Αρχαγγέλου λίγες εβδομάδες μετά την τραγωδία της 14ης Οκτωβρίου στα Στεγνά. Τότε, ένας 62χρονος εργαζόμενος στην περιοχή έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Από την κακοκαιρία, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων Σάμος, Λήμνος, Βόλος, Κίμωλος και Κάλυμνος.

Κλειστά τα σχολεία σε τέσσερις Δημοτικές Ενότητες

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή μετακινήσεων σε περιοχές όπου είχαν εκδηλωθεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι σχετικές ανακοινώσεις του δήμου εκδόθηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ επισημάνθηκε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση οχημάτων που παρασύρθηκαν από τα νερά, στον καθαρισμό φρεατίων και στην αποκατάσταση της ροής των υδάτων σε ρέματα και σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί εμπόδια από φερτά υλικά.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους κατοίκους.

Παρότι τις πρωινές ώρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσίαζαν ύφεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κάλυμνος: Μεγάλος ογκόλιθος αποκολλήθηκε και προσέκρουσε σε γκαράζ

Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην Κάλυμνο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την αποκόλληση μεγάλου βράχου στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για κατοικίες που βρίσκονται χαμηλότερα.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, ο ογκόλιθος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατά την πτώση του προσέκρουσε σε γκαράζ, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι ο βράχος σταμάτησε στο συγκεκριμένο κτίσμα απέτρεψε ενδεχομένως πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς ακριβώς χαμηλότερα βρίσκεται συγκρότημα κατοικιών.

«Αν δεν το σταματούσε το γκαράζ, από κάτω είναι συστάδα σπιτιών. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαστροκούκος, περιγράφοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στον Γουδουρά Λασιθίου

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

Κατερίνη: Έφοδος των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ στην Πολεοδομία – Τρεις συλλήψεις