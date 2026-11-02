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02.11.2026 12:23

«Πριν από 20 χρόνια με ήξερε όλη η Ελλάδα» – Η ιστορία του 61χρονου που πήγε στο «The Voice» (Video)

02.11.2026 12:23
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Μια ξεχωριστή περίπτωση τραγουδιστή έκανε την εμφάνισή της στις blind auditions του The Voice το βράδυ της Κυριακής (1/11), με τον 61χρονο Γιώργο Κλακουμάνο να δοκιμάζει τις ικανότητές του στο τραγούδι, ανεβαίνοντας στη σκηνή.

Όπως είπε ο ίδιος στο βίντεο της παρουσίασής του, πριν από 20 χρόνια τον ήξερε όλη η Ελλάδα, έχοντας μάλιστα συνεργαστεί με γνωστά ονόματα.

«Eίχα πάει πριν από 20 χρόνια με ήξερε όλη η Ελλάδα. Είχα πάει σε μουσικό διαγωνισμό και με τη φήμη που απέκτησα άνοιξαν πολλές πόρτες. Τραγούδησα με ονόματα όπως Άντζελα Δημητρίου, Θέμης Αδαμαντίδης, Σαμπρίνα κ.α.» είπε αρχικά, περιγράφοντας στη συνέχεια, την πτώση που σημείωσε η καριέρα του.

«Έσκασε μια φούσκα και μας πήρε παραμάζωμα» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται ως πωλητής και οδηγός σε εταιρεία μπαχαρικών στη Νέα Αρτάκη.

«Έχουν περάσει 20 χρόνια από την τελευταία φορά που ανέβηκα σε μια μεγάλη σκηνή, το συναίσθημα είναι απίστευτο και θέλω να το ζήσω. Η ζωή ξανακερδίζεται και μέσα από αυτό το stage είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο εαυτό» πρόσθεσε ο 61χρονος τραγουδιστής πριν ανέβει στη σκηνή του The Voice.

Ερμηνεύοντας το «Δεν θα με ξεχάσεις» του Αντώνη Βαρδή, ο Γιώργος Κλακουμάνου κατάφερε να πείσει τον Χρήστο Μάστορα ο οποίος του είπε χαρακτηριστικά «είναι τιμή μου που σας άκουσα, έχετε καταπληκτική φωνή, μου θυμίσατε ωραίες ερμηνείες του Πάριου, έχετε γεμάτη φωνή με χειρισμό, με φυσικό ηχείο».

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