Ο Γεραπετρίτης στη Βουλή για τα εθνικά, η αποχώρηση της Ντόρας και το κενό, η Κουφονικολάκου σαν… Ζαχάροβα, ο Ανδρουλάκης στη… σκιά του Οδυσσέα και ο Κατρίνης

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Την Τρίτη θα βρεθεί στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να ενημερώσει τους βουλευτές για τις εξελίξεις στα καυτά μέτωπα της διπλωματίας.

Με τα ελληνοτουρκικά να βρίσκονται διαρκώς στο μικροσκόπιο και τις αντιπολιτευτικές ενστάσεις για τους χειρισμούς της κυβέρνησης να πληθαίνουν, ο Γεραπετρίτης θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις που ενδεχομένως θα προτιμούσε να αποφύγει. Αλλά, εκτιμώ βασίμως, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην αντιπολίτευση. Διότι και στη ΝΔ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την εξωτερική πολιτική. Οπότε η συνεδρίαση μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο ενδιαφέρουσα από μια συνηθισμένη κοινοβουλευτική ενημέρωση.

Έρχονται κι άλλες συλλήψεις;

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την Τετάρτη, στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Και αυτό όχι μόνο επειδή η υπηρεσία έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε σημαντικές αστυνομικές έρευνες.

Στην πολιτική πιάτσα κυκλοφορεί έντονα η εκτίμηση ότι ο κύκλος των αποκαλύψεων και των συλλήψεων δεν έχει κλείσει. Μάλιστα, ορισμένοι προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις που θα αγγίξουν και πολιτικά πρόσωπα. Πρόκειται, προς το παρόν, για ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και όχι για διαπιστωμένη εμπλοκή συγκεκριμένων στελεχών.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στην πολιτική διαχείριση της υπόθεσης. Η κυβέρνηση προφανώς θέλει να παρουσιάσει τη δράση της ΔΑΟΕ ως απόδειξη αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Μόνο που η κριτική «άργησαν οι έρευνες» ίσως συναντήσει ευήκοα ώτα ακριβώς επειδή οι υποθέσεις θα είναι υπερβολικά πολλές για να μην τις είχαν πάρει χαμπάρι οι διωκτικές αρχές.

Η Ντόρα όλο και πιο μακριά από τα… Χανιά

Σχεδόν σε κάθε εμφάνισή της στα ΜΜΕ αυτή την περίοδο η Ντόρα Μπακογιάννη αφήνει να εννοηθεί ότι δεν θα είναι υποψήφια στα Χανιά. Είναι αλήθεια ότι θα λείψει στους Χανιώτες – αλλά και σε εμάς.

Το ερώτημα είναι, αν θα μείνει χωρίς υποψήφιο από το Μητσοτακαίικο ο νομός. Μπορεί.

Ο Κωσταντίνος Μητσοτάκης junior θα ήταν ένα σιγουράκι στην εκλογή, αλλά ούτε δείχνει διάθεση – προς το παρόν – ούτε θα θεωρείτο πολιτικά πρέπον όσο ο πατέρας του είναι πρωθυπουργός.

Ο Κώστας Μπακογιάννης θα είναι ξανά υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας παρά τις προ καιρού αμφιταλαντεύσεις για κάθοδο στην Α’ Αθηνών. Αυτά, αν και έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις τελική ευθεία, μήπως υπάρξει καμιά έκπληξη της τελευταίας στιγμής, αν και δεν το βλέπω.

Κουφονικολάκου σαν… Ζαχάροβα

Το πιο δύσκολο μέχρι τώρα εγχείρημα επιχειρεί ο Τσίπρας αυτές τις μέρες. Μιλάω για την ένταξη παλαιών συντρόφων, πρώην βουλευτών, ανεξάρτητων βουλευτών, προερχόμενων από τον ΣυΡιζΑ στο νέο κόμμα. Πώς θα διατηρηθούν οι ισορροπίες, πώς θα αντιδράσουν οι νέοι που μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί- αν και δεν τα ‘χουν καταφέρει όπως ανέμεναν κάποιοι.

Για παράδειγμα, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου. Ο τρόπος που μιλάει – σαν να είναι ΑΙ- είναι σαν να βλέπεις κάπως την.. Ζαχάροβα! Κάτι το μπλαζέ ύφος που προκύπτει αντιπαθητικό, κάτι η αδυναμία πειθούς, δεν την βλέπεις βρε παιδί μου και λες, «ναι μάλλον δίκιο έχει, για να την ξανακούσω»!

Παρά τις λιγότερες εμφανίσεις οι αναπληρώτριες δειχνουν να είναι καλύτερες.

Η περιοδεία στη Μεσσηνία…

Στο μεταξύ, από σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα περιοδεύσει στη Μεσσηνία, συναντώντας τοπικούς φορείς, ενώ έχει και ομιλία σε φίλους της ΕΛΑΣ στην Καλαμάτα. Η επίσκεψη έχει ενδιαφέρον διότι η Πελοπόννησος αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, λόγω και της μεγάλης απήχησης του Αντώνη Σαμαρά, που ψαλιδίζει έτι περαιτέρω τα ποσοστά της ΝΔ. Συν το γεγονός ότι στην περιφέρεια αυτή δίνει ιδιαίτερο βάρος και το ΠΑΣΟΚ…

Στη μάχη της… Πελοποννήσου και ο Ανδρουλάκης

Στην περιοχή λοιπόν θα βρεθεί από την Πέμπτη – με αφορμή το συνέδριο της ΚΕΔΕ – και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πολύ καλά ότι τυχόν απώλειες στην επαρχία γενικώς θα είναι μοιραίες για το κόμμα του. Βλέπετε, στα αστικά κέντρα και ιδίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανέβει σημαντικά. Άρα, η δύναμη που πρέπει να διατηρήσει είναι η (διψήφιων ποσοστών) δύναμη που έχει στην επαρχία.

Η Πελοπόννησος είναι δύσκολη περιοχή, καθώς η (διαγραφή και) αποχώρηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου δεν πλήττει το ΠΑΣΟΚ μόνο στην Αρκαδία. Έχει δημιουργήσει και ένα κύμα αποστασιοποιήσεων σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα.

Το πώς θα τα μπαλώσει ο πρόεδρος Νίκος είναι ερώτημα που δεν έχει εύκολη απάντηση…

Ο Κατρίνης ανοίγει πόρτα στην ΕΛΑΣ και βάζει δύσκολα στον Ανδρουλάκη

Αφού είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, έχει σημασία και μία τελευταία εξέλιξη. Στο Πολιτικό Συμβούλιο της Παρασκευής ακούστηκε μία πρόταση, χωρίς μάλιστα να προκαλέσει τις αντιδράσεις που ίσως θα περίμενε κανείς – μάλλον επειδή δεν την έκανε ο… Χάρης Δούκας. Ο Μιχάλης Κατρίνης λοιπόν ήταν αυτός που υποστήριξε ότι το κόμμα πρέπει να αρχίσει να χτίζει γέφυρες με τα κόμματα της Αριστεράς – εννοώντας με βασικό δυνητικό εταίρο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Το επιχείρημα είναι απλό: Το ΠΑΣΟΚ δύσκολα μπορεί να διεκδικήσει αυτοδυναμία, επομένως οφείλει να αναζητήσει από τώρα τις συμμαχίες της επόμενης ημέρας. Και, με δεδομένη την απόρριψη της συνεργασίας με τη ΝΔ, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η πρόταση δεν προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση, χωρίς να σημαίνει ότι υιοθετήθηκε κιόλας. Δείχνει όμως ότι η συζήτηση για την επόμενη ημέρα έχει αρχίσει να διαπερνά και το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη το ζήτημα είναι πολιτικά άβολο. Διότι όσο επιμένει στον στόχο της εκλογικής πρωτιάς, τόσο θα δέχεται το ερώτημα με ποιους σκοπεύει να κυβερνήσει. Και η απάντηση «θα αποφασίσει ο λαός» δεν θα αρκεί επ’ άπειρον.

Τα γκάλοπ για τη δεύτερη θέση

Πάντως η δημοσκοπική διαφορά ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει φτάσει σε ένα σκληρό 3% με 4%, που μοιάζει πολύ σκληρό για να σπάσει.

Το ποσοστό δεν είναι, θεωρητικά πάντα, απαγορευτικό για τις προσδοκίες των Πασόκων. Αλλά στην πράξη μιλάμε για ένα «πυρηνικό» κομμάτι, που δεν κλονίζεται εύκολα.

Δημοσκόπηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να δημοσιοποιηθεί, εμφανίζει τον Τσίπρα καθαρά πάνω από το 16%, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος Αλέξης έχει ένα σκληρό κοινό, που δεν τον εγκαταλείπει.

Το ΠΑΣΟΚ είναι μεν πάνω από 12% – έχοντας συσπειρώσει κόσμο σε σχέση με πριν τρεις μήνες, αλλά για να κάνει το άλμα, απαιτούνται πράγματα που δεν τα είχε επιδείξει ποτέ στα χρόνια του Ανδρουλάκη.

Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει μέχρι τον Δεκέμβριο πάντως…

ACS: Το ναυάγιο που έφερε εκατομμύρια

Μπορεί μια συμφωνία που ναυαγεί να αφήσει πίσω της κέρδη εκατομμυρίων; Στην περίπτωση του Θεόδωρου Φέσσα και της Quest, η απάντηση είναι καταφατική. Η γερμανική GLS αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εξαγορά του υπόλοιπου 80% της ACS, βάζοντας τέλος σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο που είχε ξεκινήσει το 2024. Μόνο που η εξέλιξη αυτή δεν άφησε χαμένη την ελληνική πλευρά. Η Quest ενεργοποίησε το δικαίωμα επαναγοράς του 20% έναντι 37 εκατ. ευρώ, όταν δύο χρόνια νωρίτερα το είχε πουλήσει έναντι 74 εκατ. ευρώ, πλέον προσαρμογών. Το καθαρό χρηματοοικονομικό όφελος υπολογίζεται στα 37 εκατ. ευρώ. Και το σημαντικότερο; Ο ελληνικός όμιλος ανακτά, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τον πλήρη έλεγχο μιας ιδιαίτερα κερδοφόρας δραστηριότητας. Το ερώτημα πλέον είναι εάν ο Φέσσας θα αναζητήσει νέο στρατηγικό επενδυτή ή θα κρατήσει την ACS ως ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του ομίλου.

Σούπερ μάρκετ: Οι βιομήχανοι γυρίζουν την πλάτη

Μάλλον δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε η κυβέρνηση η προσπάθεια να πείσει τις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων να βάλουν πλάτη στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών ξεκινά τη Δευτέρα, αλλά οι διαθέσιμοι κωδικοί περιορίζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, σε περίπου 200, όταν στην προηγούμενη φάση είχαν φτάσει τους 1.400. Οι προμηθευτές επικαλούνται το αυξημένο ενεργειακό και παραγωγικό κόστος, ωστόσο υπάρχει και μια άλλη παράμετρος: κρατούν σημαντικά κονδύλια για τον πόλεμο προσφορών των Χριστουγέννων. Το αποτέλεσμα είναι ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία χάνει μέρος της δυναμικής της, ενώ βιομηχανίες και αλυσίδες προτιμούν να διαχειριστούν οι ίδιες την εμπορική πολιτική τους. Και κάπως έτσι, το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται μπροστά σε ένα γνώριμο δίλημμα: περισσότερη πίεση στην αγορά ή χαμηλότερες προσδοκίες για τις μειώσεις στο ράφι;

Ένα επικερδές «ναυάγιο»

Μία από τις πιο δημοφιλείς εκφράσεις στον χώρο της επιχειρηματικότητας είναι το λεγόμενο win win situation. Συνήθως χρησιμοποιείται όταν θέλει κάποιος να περιγράψει μία συνθήκη που από μία συμφωνία βγαίνουν κερδισμένα και τα δύο μέρη που τη συνάπτουν.

Ακριβώς δηλαδή ότι ΔΕΝ…συνέβη στην περίπτωση του ομίλου Quest και της GLS σε ότι αφορά τη συμφωνία εξαγοράς από τη δεύτερη της ACS.

Πριν δύο χρόνια οι δύο όμιλοι συμφώνησαν στην εξαγορά (από πλευράς GLS), του 20% της ACS το ομίλου Quest έναντι 74 εκατ. ευρώ, με την GLS να διατηρεί το δικαίωμα να εξαγοράσει το υπόλοιπο 80% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Αν όμως η GLS δεν το έπραττε, η Quest διατηρούσε το δικαίωμα, στη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος να επαναγοράσει το 20% της ACS, κάτι το οποίο και έπραξε, με το τίμημα όμως αυτή τη φορά να ανέρχεται στα… 37 εκατ. ευρώ.

Κάπως έτσι ο Φέσσας εισέπραξε κέρδος από τις δύο συναλλαγές ύψους 37 εκατ. ευρώ μέσα σε δύο χρόνια, χωρίς ουσιαστικά να κάνει… τίποτα.

Είναι από τις περιπτώσεις που θα έλεγε κανείς ότι πήγε (πολύ) καλά αυτό…

Euronext Athens: Ημέρα αφιερωμένη στις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης

Ημέρα των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης, είναι η σημερινή για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ανώτατα στελέχη 14 εταιρειών του δείκτη Small Cap, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές προκειμένου να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα και τη στρατηγική ανάπτυξης τους για τα επόμενα χρόνια.

Όλα αυτά θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Euronext Athens Small Cap Conference 2026», στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην οποία θα συμμετέχουν οι εταιρείες Λανακάμ, Quality & Reliability, Revoil, Softweb, Trek Development, Unibios, Alpha Trust Andromeda, AS Company, Βιοκαρπέτ, Δάιος Πλαστικά, Elton Group, European Innovation Solutions. Y/KNOT Invest και Verallis. Ενδεικτικό της ανταπόκρισης από το επενδυτικό κοινό που συνήθως έχει η εκδήλωση είναι ότι στην περσινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκαν 433 ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, με τη συμμετοχή 55 εκπροσώπων εισηγμένων εταιρειών και 124 αναλυτών, θεσμικών επενδυτών και εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιρειών.

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