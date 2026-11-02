«Δυστυχώς Βρίζω»: Η δραματική ιστορία πίσω από τη συγκλονιστική ταινία – Το περιστατικό στα βραβεία BAFTA και οι επίμονες προκαταλήψεις

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Υπάρχουν ταινίες που σε διασκεδάζουν, άλλες που σε συγκινούν και κάποιες σπάνιες που σε αναγκάζουν να δεις διαφορετικά τους ανθρώπους γύρω σου. Το «Δυστυχώς Βρίζω» (I Swear) ανήκει στην τελευταία κατηγορία.

Η βρετανική ταινία του Κερκ Τζόουνς, που προβάλλεται και στην Ελλάδα (MagentaTV), αφηγείται την αληθινή ιστορία του Τζον Ντέιβιντσον, ενός ανθρώπου που μεγάλωσε αντιμετωπίζοντας όχι μόνο μια δύσκολη νευρολογική διαταραχή, αλλά και κάτι ενδεχομένως ακόμη πιο σκληρό: την άγνοια, τον φόβο και τη σκληρότητα των άλλων.

Είναι μια ιστορία που προκαλεί γέλιο, αμηχανία, οργή και βαθιά συγκίνηση. Κυρίως, όμως, είναι μια ιστορία για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δύναμη της αποδοχής.

Ένα παιδί που δεν μπορούσε να ελέγξει τις λέξεις του

Η ιστορία ξεκινά στη Βρετανία της δεκαετίας του 1980. Ο Τζον Ντέιβιντσον είναι ένας έφηβος που βλέπει ξαφνικά την καθημερινότητά του να ανατρέπεται. Το σώμα του αρχίζει να κάνει ακούσιες κινήσεις, ενώ από το στόμα του βγαίνουν ήχοι, λέξεις και ορισμένες φορές βρισιές που ο ίδιος δεν επιλέγει να πει.

Στα 15 του διαγιγνώσκεται με σύνδρομο Τουρέτ (Tourette), μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ακούσια κινητικά και φωνητικά τικ. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα συμπτώματα. Σε μια εποχή που η ενημέρωση για το σύνδρομο είναι ελάχιστη, οι γύρω του αντιμετωπίζουν τη συμπεριφορά του σαν πρόκληση, αγένεια ή ένδειξη ψυχικής αστάθειας.

Ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν φταίει. Οι άλλοι, όμως, δεν το καταλαβαίνουν. Και κάπως έτσι, η εφηβεία του μετατρέπεται σε μια καθημερινή δοκιμασία. Το σχολείο, οι κοινωνικές σχέσεις, ακόμη και οι πιο απλές ανθρώπινες επαφές γίνονται πεδία παρεξηγήσεων και ταπείνωσης.

Το πιο οδυνηρό στοιχείο της ιστορίας δεν είναι οι βρισιές. Είναι ότι ένας άνθρωπος αναγκάζεται διαρκώς να εξηγεί πως δεν είναι αυτό που οι άλλοι νομίζουν.

Ο πραγματικός Τζον Ντέιβιντσον και η δικαίωση

Ο Τζον Ντέιβιντσον δεν είναι ένας φανταστικός κινηματογραφικός ήρωας. Είναι ένας πραγματικός άνθρωπος που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του στην ενημέρωση για το σύνδρομο Τουρέτ και στην υπεράσπιση όσων ζουν με αυτό.

Αντί να αποσυρθεί από μια κοινωνία που συχνά τον απέρριπτε, επέλεξε σταδιακά να μιλήσει δημόσια, να εξηγήσει τη φύση της διαταραχής και να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις ίδιες προκαταλήψεις.

Η δράση του αναγνωρίστηκε το 2019, όταν τιμήθηκε με το παράσημο MBE από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ για την προσφορά του στην ενημέρωση και την υποστήριξη ανθρώπων με Τουρέτ.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα συμβολική εξέλιξη: το παιδί που αντιμετωπιζόταν ως ανεπιθύμητο εξαιτίας των ακούσιων εκδηλώσεών του έφτασε να τιμηθεί επισήμως για τη συμβολή του στην κοινωνία.

Και αυτή ακριβώς η διαδρομή αποτελεί την καρδιά της ταινίας.

Μια σπουδαία ερμηνεία και τρία βραβεία BAFTA

Στον ρόλο του Τζον Ντέιβιντσον βρίσκεται ο Ρόμπερτ Αραμάγιο, ο οποίος παραδίδει μια εξαιρετικά απαιτητική ερμηνεία. Δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση των κινητικών και φωνητικών τικ. Αποτυπώνει την αμηχανία, τον φόβο, τη μοναξιά, αλλά και το χιούμορ ενός ανθρώπου που προσπαθεί να διεκδικήσει μια φυσιολογική καθημερινότητα.

Η ερμηνεία του αναγνωρίστηκε με το BAFTA Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο ίδιος απέσπασε και το βραβείο ανερχόμενου αστέρα. Η ταινία κέρδισε συνολικά τρία BAFTA, με το τρίτο να αφορά το casting.

Δίπλα του εμφανίζονται οι Μαξίν Πικ, Σίρλεϊ Χέντερσον και Πίτερ Μάλαν, συνθέτοντας ένα εξαιρετικό ερμηνευτικό σύνολο. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δημιουργοί συνεργάστηκαν στενά με ανθρώπους που ζουν με σύνδρομο Τουρέτ και οργανώσεις υποστήριξής τους, ενώ στην παραγωγή συμμετείχαν και ηθοποιοί που έχουν τη συγκεκριμένη διαταραχή.

Το περιστατικό στα BAFTA που απέδειξε ότι οι προκαταλήψεις παραμένουν

Ίσως η πιο αποκαλυπτική εξέλιξη να συνέβη έξω από την κινηματογραφική οθόνη. Στην τελετή των BAFTA του 2026, ο πραγματικός Τζον Ντέιβιντσον βρέθηκε στο κοινό για να παρακολουθήσει τη βράβευση της ταινίας που αφηγείται τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκδήλωσε ακούσια φωνητικά τικ, μεταξύ των οποίων και μια ρατσιστική προσβλητική λέξη, την ώρα που βρίσκονταν στη σκηνή οι ηθοποιοί Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Ντέιβιντσον απολογήθηκε για την αναστάτωση, εξηγώντας ότι οι ακούσιες εκφράσεις του δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις, τις πεποιθήσεις ή τις προθέσεις του.

Σε συνέντευξή του στο Variety περιέγραψε το αίσθημα ντροπής που τον κατέκλυσε και την απόφασή του να αποχωρήσει από την αίθουσα. Η ειρωνεία ήταν σχεδόν οδυνηρή. Ο άνθρωπος που είχε δει τη ζωή του να γίνεται ταινία για να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπος με αυτές, στην ίδια την τελετή βράβευσής της.

Ο σκηνοθέτης Κερκ Τζόουνς επισήμανε αργότερα ότι αυτό ακριβώς το περιστατικό ανέδειξε τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε η ταινία.

Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με Τουρέτ ίδιοι

Η ταινία προσφέρει επίσης μια ευκαιρία να καταρριφθεί μια διαδεδομένη παρανόηση. Το σύνδρομο Τουρέτ δεν σημαίνει ότι κάποιος βρίζει ανεξέλεγκτα. Η ακούσια εκφορά άσεμνων ή προσβλητικών λέξεων, γνωστή ως κοπρολαλία, εμφανίζεται μόνο σε ένα μέρος των ανθρώπων με τη διαταραχή.

Ο ίδιος ο Ντέιβιντσον έχει επισημάνει ότι αυτό το σύμπτωμα αφορά περίπου το 10% έως 30% των ανθρώπων με Τουρέτ και δεν αποτελεί απαραίτητο κριτήριο διάγνωσης. Το ουσιαστικό μήνυμα είναι ότι πίσω από μια συμπεριφορά που μοιάζει παράξενη, ακατανόητη ή ακόμη και προσβλητική μπορεί να υπάρχει μια νευρολογική κατάσταση που ο άνθρωπος δεν έχει επιλέξει.

Και ότι η κοινωνική απομόνωση, ο εκφοβισμός και η απόρριψη μπορούν να αποδειχθούν εξίσου επώδυνα με την ίδια τη διαταραχή.

Η ταινία που συγκινεί χωρίς να εκβιάζει τη συγκίνηση

Το «Δυστυχώς Βρίζω» δεν είναι μια ταινία που ζητά απλώς από τον θεατή να λυπηθεί τον πρωταγωνιστή της. Αντιθέτως, αναδεικνύει το χιούμορ, τις αντιφάσεις, τις απογοητεύσεις και τις μικρές καθημερινές νίκες του. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία είναι ένα από τα σημαντικότερα προτερήματά της.

Η αποδοχή από κοινό και κριτικούς υπήρξε εντυπωσιακή, αποσπώντας σημαντικές φεστιβαλικές διακρίσεις. Πίσω από την επιτυχία της υπάρχει και μια ιδιαίτερη ιστορία δημιουργικής επιμονής: ο Κερκ Τζόουνς πούλησε το οικογενειακό του σπίτι προκειμένου να χρηματοδοτήσει την παραγωγή, διατηρώντας τον έλεγχο των δημιουργικών επιλογών του.

Η ιστορία του Τζον Ντέιβιντσον δεν αφορά μόνο το σύνδρομο Τουρέτ. Αφορά κάθε άνθρωπο που βρέθηκε κάποτε στο περιθώριο επειδή ήταν διαφορετικός. Κάθε παιδί που έγινε στόχος χλευασμού. Κάθε άνθρωπο που χρειάστηκε να αποδείξει ότι αξίζει τον ίδιο σεβασμό με όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό… «ξύνει» η ταινία για να φτάσει στην ψυχή κάθε θεατή.

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