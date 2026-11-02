Και στις Σέρρες ο πρωθυπουργός

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για να μην πει κάποιος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης… προβληματίζεται με τα «εκτός έδρας», δύο μέρες μετά την Καλαμάτα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Σέρρες, για τον εορτασμό των πολιούχων Ταξιαρχών και την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βούλγαρους κειμηλίων το 1917.

Πάντως, συνάντηση με τον Κώστα Καραμανλή σχεδόν αποκλείεται, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός παρακολούθησε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Πρώτη Σερρών και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιστρέψει στον νομό καταγωγής του, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι θα απουσιάσει και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Μακριά και – όχι και τόσο… – αγαπημένοι, που λέει κι ο θυμόσοφος λαός.

Διαβάστε επίσης:

Ο Δένδιας προαναγγέλλει αυξήσεις, το ΚΥΣΕΑ έχει το δίλημμα της απόφασης

Στο τουρκολιβυκό δεν αρκεί να έχεις δίκιο, χρειάζονται και σύμμαχοι

Ο Σαμαράς κρατά τη ΝΔ σε αναμονή και το Μαξίμου τρέχει πίσω από τις κινήσεις του