search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.11.2026 09:48
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2026 07:15

Και στις Σέρρες ο πρωθυπουργός

02.11.2026 07:15
Mitsotakis-dwdekanisa

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για να μην πει κάποιος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης… προβληματίζεται με τα «εκτός έδρας», δύο μέρες μετά την Καλαμάτα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Σέρρες, για τον εορτασμό των πολιούχων Ταξιαρχών και την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βούλγαρους κειμηλίων το 1917.

Πάντως, συνάντηση με τον Κώστα Καραμανλή σχεδόν αποκλείεται, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός παρακολούθησε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Πρώτη Σερρών και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιστρέψει στον νομό καταγωγής του, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι θα απουσιάσει και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Μακριά και – όχι και τόσο… – αγαπημένοι, που λέει κι ο θυμόσοφος λαός.

Διαβάστε επίσης:

Ο Δένδιας προαναγγέλλει αυξήσεις, το ΚΥΣΕΑ έχει το δίλημμα της απόφασης

Στο τουρκολιβυκό δεν αρκεί να έχεις δίκιο, χρειάζονται και σύμμαχοι

Ο Σαμαράς κρατά τη ΝΔ σε αναμονή και το Μαξίμου τρέχει πίσω από τις κινήσεις του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
florida-aeroskafos-syntrivi
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα συντριβούμε στο έδαφος – Δεν έχουμε άλλο χρόνο». Ο συγκλονιστικός διάλογος των πιλότων με τον Πύργο Ελέγχου πριν από τη συντριβή του Learjet (video)

midterm_election_USA_0
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ… βλάπτει σοβαρά τους Ρεπουμπλικάνους – Ακρίβεια, πόλεμος και αλαζονεία βυθίζουν το GOP

eurobank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Τίναξαν την μπάνκα στον αέρα – Κέρδη δισεκατομμυρίων με ισχυρή ώθηση από τις προμήθειες

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την απομάκρυνση Πιτσιλή από την ηγεσία της ΑΑΔΕ

eopyy_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Ξεκίνησε το Ψηφιακό Αποθετήριο των διαγνωστικών εξετάσεων – Ποιες εξαιρούνται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mendoni 777- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Μενδώνη ζητά η ΕΛΑΣ: «Ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται με τις συμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που υπογράφηκαν παραμονές Δεκαπενταύγουστου»

apates (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω πάθει σοκ, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες» – Οι διάλογοι του ζευγαριού της ΜΚΟ για τα χρήματα, τις τραπεζικές μεταφορές και τις προσωπικές δαπάνες

VinFast-Trong Dong Stadium
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου θα έχει 135.000 θέσεις και ανοίγει τις πύλες του το ερχόμενο καλοκαίρι (Photos)

mitsotakis_3010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Basketgate, PizzaFan, Χωριάτικο: Γιατί η κυβέρνηση κάνει... λάβαρο τη «μάχη κατά της διαφθοράς»

arkouda vosnia 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών - Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.11.2026 09:48
florida-aeroskafos-syntrivi
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα συντριβούμε στο έδαφος – Δεν έχουμε άλλο χρόνο». Ο συγκλονιστικός διάλογος των πιλότων με τον Πύργο Ελέγχου πριν από τη συντριβή του Learjet (video)

midterm_election_USA_0
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ… βλάπτει σοβαρά τους Ρεπουμπλικάνους – Ακρίβεια, πόλεμος και αλαζονεία βυθίζουν το GOP

eurobank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Τίναξαν την μπάνκα στον αέρα – Κέρδη δισεκατομμυρίων με ισχυρή ώθηση από τις προμήθειες

1 / 3