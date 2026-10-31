Ο Σαμαράς κρατά τη ΝΔ σε αναμονή και το Μαξίμου τρέχει πίσω από τις κινήσεις του

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Στη Νέα Δημοκρατία εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που ελπίζουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει τελικά πίσω και δεν θα προχωρήσει στην ανακοίνωση νέου κόμματος.
Μόνο που ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να έχει σχεδιάσει μια διαδρομή την οποία σκοπεύει να ακολουθήσει μέχρι τέλους, επιλέγοντας ο ίδιος τον χρόνο και τις συνθήκες των αποφάσεών του.
Και εδώ βρίσκεται η πολιτική παγίδα για το Μαξίμου: όσο ο Σαμαράς δεν ανακοινώνει τίποτα, τόσο η ΝΔ αναγκάζεται να υπολογίζει διαρκώς τι θα κάνει στη συνέχεια. Ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων χωρίς να έχει ακόμη αναλάβει το εκλογικό ρίσκο.
Η κυβέρνηση, αντίθετα, βρίσκεται σε διαρκή αναμονή. Μπορεί να ελπίζει ότι θα αλλάξει γνώμη, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, θα συνεχίσει να τρέχει πίσω από τον σχεδιασμό του.
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