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30.10.2026 20:02

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Ηλιούπολη

30.10.2026 20:02
Alexis-Tsipras (4)

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Ομιλία έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση της ΕΛΑΣ Ηλιούπολης στο καφέ Indigo. 

Στο καφέ έχουν συγκεντρώθηκαν δεκάδες μέλη και φίλοι του κόμματος για να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα και να ανταλλάξουν μαζί του απόψεις για τα πολιτικά τεκταινόμενα.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Γιώργος Βασιλειάδης, Διονύσης Τεμπονέρας και ο Μίλτος Ζαμπάρας, που την Πέμπτη (29/10) παραιτήθηκε από βουλευτής και επέστρεψε την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 20:11
Alexis-Tsipras (4)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Ηλιούπολη

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