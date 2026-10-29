Γράφτηκε στην ΕΛΑΣ η Νοτοπούλου και περιμένει το… χρίσμα Τσίπρα

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Αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, η Κατερίνα Νοτοπούλου γράφτηκε μέλος της ΕΛΑΣ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που το καλοκαίρι παρέδωσε την έδρα της αντί να ανεξαρτητοποιηθεί, έκανε έτσι το πρώτο επίσημο βήμα για την πολιτική της επιστροφή. Μόνο που άλλο η εγγραφή στο κόμμα και άλλο το χρίσμα για το ψηφοδέλτιο.

Στην Α΄ Θεσσαλονίκης υπάρχει ήδη συνωστισμός ενδιαφερομένων και ο Τσίπρας θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο στις υποψηφιότητες. Η Νοτοπούλου διαθέτει αναγνωρισιμότητα και εκλογική επιρροή, καθώς είχε πρωτεύσει σε σταυρούς στον ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Το ερώτημα είναι εάν αυτά αρκούν για να της εξασφαλίσουν θέση στη νέα ομάδα του πρώην πρωθυπουργού. Προς το παρόν, η εγγραφή έγινε. Το πράσινο φως αναμένεται.

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