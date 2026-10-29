ΟΗΕ: Ψήφισμα για τον τερματισμό του εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα αλλά με τις λιγότερες ψήφους εδώ και 31 χρόνια

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Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε την Τετάρτη, με ευρεία πλειοψηφία, ψήφισμα που ζητεί τον τερματισμό του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα.

Το κείμενο συγκέντρωσε, ωστόσο, τις λιγότερες θετικές ψήφους των τελευταίων 30 ετών.

Το ψήφισμα, το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό και προτείνεται κάθε χρόνο από το 1992, εγκρίθηκε με 130 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 25 αποχές. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό ψήφων υπέρ από το 1995.

Η Αβάνα κατηγορούσε τις τελευταίες εβδομάδες την Ουάσιγκτον ότι ασκούσε διπλωματικές πιέσεις, προκειμένου χώρες να αποσύρουν τη στήριξή τους στο κείμενο. Φέτος, το ψήφισμα περιλάμβανε ειδική αναφορά στις συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που, σύμφωνα με την κουβανική πλευρά, επιβάλλεται στη χώρα τους τελευταίους εννέα μήνες.

Αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κούβας στον ΟΗΕ

«Ο κόσμος για ακόμη μια φορά τάχθηκε κατά πλειοψηφία εναντίον του αποκλεισμού, παρά τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που ασκήθηκαν με τον πιο θρασύ τρόπο από τις ΗΠΑ», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Από το βήμα του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «καθορίσουν την τύχη» της χώρας του και να «ιδιοποιηθούν» τον πλούτο της. «Ο αποκλεισμός σκοτώνει και τιμωρεί τον πληθυσμό μας σιωπηρά όσο ποτέ πριν», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, αρνήθηκε ότι υπάρχει αποκλεισμός σε βάρος της Κούβας και υποστήριξε πως για τις ελλείψεις στη χώρα ευθύνεται «αποκλειστικά το διεφθαρμένο κομμουνιστικό καθεστώς». Ανέφερε, επίσης, ότι από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο οι ΗΠΑ πούλησαν εμπορεύματα αξίας 875 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων και καύσιμα, σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στην Κούβα.

Οι δύο αξιωματούχοι είχαν ανταλλάξει σκληρές επικρίσεις και την Τρίτη, κατά τη συζήτηση για το ψήφισμα. Ο Γουόλτς κατήγγειλε τον τρόπο ζωής Κουβανών αξιωματούχων και την πολιτική καταστολής, ενώ ο Ροδρίγκες τον αποκάλεσε «ψεύτη».

Το αμερικανικό εμπάργκο ισχύει από το 1962. Σύμφωνα με υπολογισμούς της κουβανικής κυβέρνησης, προκάλεσε οικονομικές ζημίες ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, πριν από την επιβολή του πετρελαϊκού αποκλεισμού και τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε κρατικές επιχειρήσεις και αξιωματούχους.

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