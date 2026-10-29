search
ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 10:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2026 09:08

Γιάννης Μπέζος: «Η δικαιοσύνη πρέπει να έχει ανθρωπιά – Ο δικαστής δεν δικάζει μόνο με αυτά που βλέπει, ο άνθρωπος υπερέχει»

29.10.2026 09:08
giannis-bezos-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την άποψή του για τον χώρο που οφείλει να έχει ή όχι, η ανθρωπιά στη δικαιοσύνη εξέφρασε ο Γιάννης Μπέζος, επισημαίνοντας ότι σαφώς και πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος αλλά δεν θα πρέπει να παραγκωνίζεται ο ανθρώπινος παράγοντας.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα», με αφορμή το νέο του θεατρικό εγχείρημα, ο ηθοποιός τόνισε, επίσης, την ανάγκη να ασκήσουμε περισσότερο τη φυσική μας νοημοσύνη καθώς αν αυτό δε γίνει σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται ραγδαία, θα καταλήξουμε μηχανές.

«Ο Σαίξπηρ πολύ εύστοχα, αυτό έχει διχάσει και τους αναλυτές, δεν παίρνει θέση. Παρουσιάζει βέβαια τον Σάιλοκ αυστηρό (σ.σ. στον Έμπορο της Βενετίας), ανάλγητο, αλλά σου λέει ότι κι οι άλλοι δεν είναι καλύτεροι. “Εσείς με κάνατε έτσι, είσαστε κι εσείς ίδιοι” λέει στον μεγάλο του μονόλογο. Κανέναν δεν αθωώνει. Οπότε, ναι, υπάρχει το δίκαιο, αλλά υπάρχει και κάτι πάνω απ’ αυτό. Ο άνθρωπος» είπε αρχικά.

«Η δικαιοσύνη πρέπει να έχει ανθρωπιά. Όταν δικάζεις, δικάζει ένας άνθρωπος κατ’ αρχήν – αλλιώς θα το κάναμε αυτόματα, με βάση τον νόμο. Όταν γίνεται μια δίκη, πρέπει να ακουστεί η ανάσα του ανθρώπου που κατηγορείται, αυτός που κατηγορεί. Ο δικαστής δεν δικάζει μόνο με αυτά που βλέπει αλλά και με αυτά που διακρίνει. Επομένως, ο άνθρωπος υπερέχει. Όχι ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, να μην ξεχνάμε την “Αντιγόνη”. Ο άνθρωπος υπερέχει, αλλά φέρει και μια προσωπική ευθύνη, βαθιά αισθήματα. Δεν γίνεται να λειτουργούμε και να ζούμε μόνο με αλγορίθμους. Ο άνθρωπος διαφέρει από τα άλλα ζώα με το μυαλό και το αίσθημα, αυτό παράγει πολιτισμό, μας διαμορφώνει και πρέπει να το προφυλάξουμε. Τώρα, στις εποχές της τεχνητής νοημοσύνης, είναι απαραίτητο να ασκήσουμε περισσότερο τη φυσική μας νοημοσύνη, αλλιώς θα γίνουμε σαν μηχανές» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

«Μόνο πόνος»: Το μήνυμα του Αντόνιο Μπαντέρας για τη σύγκρουση τρένων με τους 68 νεκρούς στην Ισπανία

Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο της Ισπανίας με τουλάχιστον 68 νεκρούς

Σάντσεθ: Αν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί – Δεν είναι αποδεκτό για μια χώρα όπως η Ισπανία να βιώνει δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα την ίδια χρονιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aftokinito_simplektis_2910_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτά είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τον συμπλέκτη σου

giorgos papandreou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Αν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Λάουρα Κοβέσι, θα είχαμε αποφύγει τα μνημόνια

ADONIS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Υποκρισία της αριστεράς» βλέπει ο Γεωργιάδης για τα δυστυχήματα με τα τρένα στην Ισπανία

spain_train_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τα τρία μοιραία λάθη που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία – Τριήμερο πένθος στη χώρα (Video)

Jennifer-Lawrence-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: Αμέτρητα σχόλια για την αλλαγή στο πρόσωπό της – «Δεν αναγνωρίζεται, μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

nikos-filis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βούτσης, Φίλης και Σκουρλέτης: Οι τρεις της Νέας Αριστεράς που κοιτάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 10:37
aftokinito_simplektis_2910_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτά είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τον συμπλέκτη σου

giorgos papandreou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Αν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Λάουρα Κοβέσι, θα είχαμε αποφύγει τα μνημόνια

ADONIS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Υποκρισία της αριστεράς» βλέπει ο Γεωργιάδης για τα δυστυχήματα με τα τρένα στην Ισπανία

1 / 3