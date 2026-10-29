FOX: Πρώτο αλλά με -προεκλογική- πτώση τηλεθέασης – Ρεκόρ 10ετιας

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Στον χάρτη τηλεθέασης των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων η έκφραση «two things can be true at the same time» βρίσκει απόλυτη εφαρμογή: το Fox News εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στις μετρήσεις τηλεθέασης των καλωδιακών ειδησεογραφικών καναλιών έναντι του CNN και του MS NOW. Παράλληλα, υπέστη τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση τηλεθέασης τον μήνα πριν από τις εκλογές τα τελευταία 10 χρόνια.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να απέχουν ελάχιστα 24ωρα, εμφανίζει ενδιαφέρον η τηλεθέαση των παραδοσιακών- καλωδιακών- δικτύων, πιθανόν διότι μπορεί να εκλαμβάνεται και ως δείκτης συμπεριφοράς τηλεοπτικού κοινού/ψηφοφόρων ή να αποτυπώνουν τάση με προεκτάσεις. Έτσι κι αλλιώς οι μετρήσεις τηλεθέασης- αν και «ευαγγέλιο»- συνιστούν ενδείξεις.

Τα στοιχεία τηλεθέασης της Nielsen για τον Οκτώβριο δείχνουν ότι το συντηρητικό Fox News είχε μέσο όρο 1,68 εκατομμύρια τηλεθεατές στο διάστημα υψηλής τηλεθέασης- στο prime time δηλαδή- και 1,01 εκατομμύρια στο σύνολο της ημέρας.

Και τα δύο νούμερα βρίσκονται άνετα μπροστά από τα αντίστοιχα των MS NOW (925.000 τηλεθεατές στην ζώνη prime time, 588.000 για ολόκληρη την ημέρα) και CNN (598.000, 402.000).

Στην ηλικιακή ομάδα τηλεθεατών 25-54 ετών– βαρόμετρο– το άνοιγμα στην «ψαλίδα» τηλεθέασης δεν είναι στο ίδιο εύρος με των προηγούμενων δεδομένων, ωστόσο και σε αυτό το βασικό υποσύνολο τηλεθεατών το FOX προηγείται των κύριων ανταγωνιστών του με 145.000 τηλεθεατές στο prime time και 98.000 μέσο όρο στο σύνολο της ημέρας έναντι 107.000 τηλεθεατών του CNN στο prime time και 60.000 μέσο όρο και 95.000 και 62.000 αντιστοίχως για το MS NOW.

Το Fox κατείχε επίσης τις πέντε πιο δημοφιλείς εκπομπές ειδήσεων καλωδιακής τηλεόρασης, με πρώτη την εκπομπή «The Five» με 2,7 εκατομμύρια θεατές καθημερινά, αναφέρει σε ανάλυση του ο ιστότοπος Hollywoodreporter.

Το Fox News δείχνει επίσης τη δύναμή του στο διαδίκτυο, αναφέροντας 3,8 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube για το 2026 μέχρι στιγμής (σύμφωνα με μετρήσεις της εταιρείας ανάλυσης κοινωνικών μέσων Emplifi), έναντι 2,96 δισεκατομμυρίων για το MS NOW και 2,36 δισεκατομμυρίων για το CNN.

Το άλλο γεγονός αντιφατικό με το πρώτο που όμως συμβαίνει ταυτόχρονα είναι ότι την τελευταία δεκαετία, κανένα από τα τρία μεγαλύτερα καλωδιακά κανάλια ειδήσεων δεν υπέστη τόσο μεγάλη πτώση τον μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές όσο η Fox News φέτος.

Για να έχετε μια αίσθηση απτή, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, το Fox News σημείωσε αυτό τον μήνα (Οκτώβριο 2026) πτώση κατά 28% στους τηλεθεατές του prime time και κατά 27% κατά μέσο όρο ημερησίως. Το κοινό των ενηλίκων ηλικίας 25-54 ετών του δικτύου μειώθηκε κατά περισσότερο από 30%.

Τόσο το MS NOW όσο και το CNN σημείωσαν διψήφια ποσοστιαία αύξηση στο prime time σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα· το MS NOW σημείωσε αύξηση και για ολόκληρη την ημέρα, ενώ το CNN είχε μια πιο μέτρια άνοδο κατά 3%.

Οι ειδήμονες και οι αναλυτές των μέσων ενημέρωσης έχουν υποδείξει ότι τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Προέδρου Τραμπ και ένας εκλογικός κύκλος που φαίνεται να ευνοεί τους Δημοκρατικούς ενδέχεται να συνέβαλαν στην πτώση του Fox News. Τα στοιχεία της Nielsen δεν εξηγούν, προφανώς, γιατί οι άνθρωποι παρακολουθούν ή δεν παρακολουθούν συγκεκριμένα προγράμματα ή κανάλια. Ωστόσο, η αλλαγή είναι εντυπωσιακή.

Ο φετινός Οκτώβριος χαρακτηρίζεται ως μήνας έκπληξη όσον αφορά στις επιδόσεις των καθιερωμένων- μεγάλων καλωδιακών ειδησεογραφικώς δικτύων διαμορφώνοντας νέα ρεκόρ για την μεγαλύτερη διακύμανση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Οι πτώσεις τηλεθέασης του Fox News, στο δυναμικό καινό και στον μέσο όρο του, δεν έχουν πρόσφατο προηγούμενο τον μήνα πριν από τις εκλογές.

Από την άλλη πλευρά, το CNN σημείωσε αύξηση 40% στο κοινό ηλικίας 25-54 ετών κατά τις ώρες αιχμής σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ και οι δύο μέσοι όροι του MS NOW για την ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών αυξήθηκαν (30% κατά τις ώρες αιχμής, 38% για ολόκληρη την ημέρα).

Επίσης τα μηνιαία στοιχεία δεν ήταν τόσο δραστικά για κανένα Μέσο, σύμφωνα με τη Nielsen, αλλά το Fox News σημείωσε μικρή πτώση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (μείωση 2,5% στην prime time ζώνη και 1% σε ολόκληρη την ημέρα), ενώ το MS NOW (αύξηση 10% στην prime time, 8% σε ολόκληρη την ημέρα) και το CNN (αύξηση 11% στην prime time, 8% σε ολόκληρη την ημέρα) σημείωσαν άνοδο.

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