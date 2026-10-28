«Harry Potter»: Νέες προσθήκες στο cast και ντεμπούτο-έκπληξη για τον Charlie Weasley (photos/video)

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Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter» από το HBO συνεχίζει να εμπλουτίζει το cast της.

Ο Χάρι Γκίλμπι (Harry Gilby), ο Τζάσπερ Τάλμποτ (Jasper Talbot) και η Χάνα Τσιν (Hannah Chinn) εντάχθηκαν στη φιλόδοξη παραγωγή αναλαμβάνοντας τους ρόλους των Charlie Weasley, James και Lily Potter, αντίστοιχα. Οι τρεις ηθοποιοί θα κάνουν την εμφάνισή τους στην πρώτη σεζόν, η οποία μεταφέρει στην οθόνη το βιβλίο «Harry Potter and the Philosopher’s Stone».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς του Harry Potter είχαν παρουσιαστεί στις ταινίες μέσω αναδρομών, φωτογραφιών και μαγικών οραμάτων. Ο Charlie Weasley ο οποίος έχει συμπληρωματικό ρόλο στα βιβλία, απουσίαζε από τις κινηματογραφικές μεταφορές. Με την εισαγωγή του μεγαλύτερου αδελφού του Ron στη σειρά οι δημιουργοί επιλέγουν να διαφοροποιηθούν από τις ταινίες, μένοντας πιστοί στο αρχικό υλικό της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling).

Η πρώτη σεζόν αναμένεται στο HBO στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα HBO Max.

Σύμφωνα με το Variety, τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin), ενώ τους κολλητούς του φίλους, Ron Weasley και Hermione Granger, ενσαρκώνουν οι Άλαστερ Στάουτ (Alastair Stout) και Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton).

Παράλληλα, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει για τη δεύτερη σεζόν, η οποία βασίζεται στο βιβλίο «Harry Potter and the Chamber of Secrets» και πραγματοποιούνται στα Leavesden Studios, έξω από το Λονδίνο.

‘Harry Potter’ HBO Series Casts James Potter and Lily Potter, Plus Charlie Weasley in Character's Screen Debut https://t.co/xDyQgJ3v8f October 27, 2026

Όπως αναφέρει η περιγραφή της πρώτης σεζόν, «δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στον Harry Potter, ή τουλάχιστον αυτό του λέει η θεία του, Petunia. Όταν όμως φτάνει ένα μυστηριώδες γράμμα που τον ενημερώνει ότι έγινε δεκτός στη Σχολή Μαγείας και Ξορκιών Χόγκουαρτς, ανοίγει μπροστά του η πόρτα σε έναν κρυφό κόσμο γεμάτο μαγεία, φιλία και περιπέτεια. Πίσω όμως από τους μαγεμένους τοίχους του Χόγκουαρτς, κρύβονται σκοτεινά μυστικά. Ο Harry πρέπει να βρει το θάρρος για να αποδείξει την αξία του απέναντι στον πιο σκοτεινό μάγο απ΄ όλους».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τον Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) στο ρόλο του Albus Dumbledore, τη Τζάνετ ΜακΤίρ (Janet McTeer) ως καθηγήτρια McGonagall, τον Πάπα Εσιέντου (Paapa Essiedu) ως καθηγητή Snape, τον Νικ Φροστ (Nick Frost) ως Hagrid, τον Λουκ Θάλον (Luke Thallon) ως καθηγητή Quirrell, τον Πολ Γουάιτχαους (Paul Whitehouse) ως Argus Filch, τον Λοξ Πρατ (Lox Pratt) ως Draco Malfoy και τον Τζόνι Φλιν (Johnny Flynn) ως Lucius Malfoy, μεταξύ άλλων.

Το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει η Φραντσέσκα Γκάρντινερ (Francesca Gardiner). Ο Μαρκ Μάιλοντ (Mark Mylod) συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός ενώ έχει σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια για το HBO, σε συνεργασία με την Brontë Film and TV και την Warner Bros. Television.

Στην εκτελεστική παραγωγή συμμετέχουν επίσης η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ (Neil Blair) και η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς (Ruth Kenley-Letts) για την Brontë Film and TV, ο Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman) μέσω της Heyday Films, καθώς και οι Λόρα Νιλ (Laura Neal) και Τζον Μπράουν (Jon Brown).

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