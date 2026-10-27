«Σάντουιτς» από το «Σόι σου» και τις «Μπλε ώρες» στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (26/10)

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Δύο επεισόδια από το «Σόι σου» – το ένα σε επανάληψη- έβαλαν στη μέση το επεισόδιο τα σειράς «Μπλε ώρες» και έτσι η πρώτη τριάδα του Top 10 της Δευτέρας ήταν ρεζερβέ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αμέσως επόμενη τριάδα θέσεων του τηλεβαρόμετρου της Nielsen καθώς… καταλήφθηκε από τα τηλεπαιχνίδια «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» «Deal» και «Ο τροχός της τύχης».

Στην δεκάδα επίσης ο ΑΝΤ1 εκπροσωπήθηκε με το prime time του, δηλαδή με τις σειρές «Κρίνο και αγκάθι» και «Ντέρτι». Το Mega έδωσε το «παρών» με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

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