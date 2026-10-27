search
ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 20:11
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2026 18:55

«Σάντουιτς» από το «Σόι σου» και τις «Μπλε ώρες» στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (26/10)

27.10.2026 18:55
tileorasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο επεισόδια από το «Σόι σου» – το ένα σε επανάληψη- έβαλαν στη μέση το επεισόδιο τα σειράς «Μπλε ώρες» και έτσι η πρώτη τριάδα του Top 10 της Δευτέρας ήταν ρεζερβέ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αμέσως επόμενη τριάδα θέσεων του τηλεβαρόμετρου της Nielsen καθώς… καταλήφθηκε από τα τηλεπαιχνίδια «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» «Deal» και «Ο τροχός της τύχης».

Στην δεκάδα επίσης ο ΑΝΤ1 εκπροσωπήθηκε με το prime time του,  δηλαδή με τις σειρές «Κρίνο και αγκάθι» και «Ντέρτι».  Το Mega έδωσε το «παρών» με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Διαβάστε επίσης

Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω συμμετοχής του Ισραήλ

Ξεσπά ο Λιάγκας κατά της Κουτσελίνη: «Είναι χυδαίο και ύπουλο, αν θες “χτύπα” εμένα – Η Μαρία Αντωνά την “πληρώνει” εξαιτίας μου» (Video)

Η διαφορετική τηλεοπτική επιστροφή της Meghan Markle

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mandilas-eksot
LIFESTYLE

Ο Ιάσονας Μανδηλάς παντρεύτηκε τον σύντροφό του, Ηρόδοτο Ιωάννου (Photos)

androulakis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα

israil kanali
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψύχραιμα» τα φιλοκυβερνητικά κανάλια στο Ισραήλ: «Το Ιράν θα μας επιτεθεί με πυρηνικά αν δεν κερδίσει ο Νετανιάχου» (Video)

samaras 776- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μηνύματα Σαμαρά με αφορμή την 28η Οκτωβρίου: «Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει»

thessaloniki-parelasi
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από τη Νιγηρία στη μαθητική παρέλαση ως παραστάτης – «Ευγνώμων στον Θεό που εκπροσώπησα την Ελλάδα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasilis-papakosntantinou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου

dimos-verikios-new
LIFESTYLE

Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το "Happy Day"» (Video)

kal_tu
ΚΑΛΧΑΣ

Η καθυστέρηση με Μπεκίρη, η γραμμή Καραμανλή, ο απρόθυμος Μεϊμαράκης, ο μη βιαστικός Σαμαράς, η πράσινη τρικυμία ενός καφέ και το δίλημμα του Βρούτση

bekiris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπεκίρης: Βαριά σκιά στο Μαξίμου από την αποχώρησή του - Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φούρνοι και πίτσες: Πώς στήνονται τα μεγάλα κόλπα - Οι επιχειρήσεις βιτρίνες, τα εικονικά τιμολόγια και το ξέπλυμα εκατομμυρίων 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 20:10
mandilas-eksot
LIFESTYLE

Ο Ιάσονας Μανδηλάς παντρεύτηκε τον σύντροφό του, Ηρόδοτο Ιωάννου (Photos)

androulakis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα

israil kanali
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψύχραιμα» τα φιλοκυβερνητικά κανάλια στο Ισραήλ: «Το Ιράν θα μας επιτεθεί με πυρηνικά αν δεν κερδίσει ο Νετανιάχου» (Video)

1 / 3