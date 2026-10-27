Ξεσπά ο Λιάγκας κατά της Κουτσελίνη: «Είναι χυδαίο και ύπουλο, αν θες “χτύπα” εμένα – Η Μαρία Αντωνά την “πληρώνει” εξαιτίας μου» (Video)

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Την απάντησή του στη Ζήνα Κουτσελίνη έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας έπειτα από τη χθεσινή τοποθέτηση της παρουσιάστριας κατά την οποία αναφέρθηκε στη Μαρία Αντωνά χρησιμοποιώντας τη λέξη «μίνι».

«Ένα μίνι. Δύο άντρες και ενημέρωση» είπε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη, σχολιάζοντας την εκπομπή «MEGA Non Stop», με τον Γιώργο Λιάγκα να κάνει λόγο για ένα σχόλιο «ύπουλο» και «χυδαίο», μια προσβολή που -κατά την άποψή του- στόχο είχε τον ίδιο, αλλά την «πληρώνει» η σύντροφός του.

«Η Μαρία την “πληρώνει” για μένα. Αν η κυρία Κουτσελίνη θέλει να χτυπήσει εμένα, ας χτυπήσει εμένα. Είναι άδικο για τη Μαρία. Πληρώνει εξαιτίας μου όλη αυτή την ιστορία. Είναι ντροπή!» ανέφερε, εμφανώς αναστατωμένος, εξηγώντας ότι παρόλο που είχε αποφασίσει να μην σχολιάσει το εν λόγω ζήτημα, το γεγονός ότι η Ζήνα Κουτσελίνη ουδέποτε απολογήθηκε και ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη δημοσίως ως όφειλε, τον έκανε να τοποθετηθεί, εν τέλει.

Η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα στη Ζήνα Κουτσελίνη

«Το σκέφτηκα πάρα πολύ από χθες, γιατί δεν θέλω να μπλέκω τα προσωπικά μου μετα επαγγελματικά μου. Σκέφτηκα αν πρέπει σήμερα να παίξουμε το θέμα της κυρίας Κουτσελίνη που επιτέθηκε με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο στη Μαρία Αντωνά.

Λόγω της σχέσης μου με τη Μαρία, η Μαρία είναι η σύντροφός μου εδώ και δυόμιση χρόνια, η πρώτη μου σκέψη είναι ότι δεν πρέπει να το παίξω. Χθες έζησα πραγματικά όλο αυτό που βίωσε η Μαρία με εκατοντάδες μηνύματα ανθρώπων που να τη στηρίζουν για την απρεπή επίθεση που της έκανε η κυρία Κουτσελίνη.

Σήμερα το πρωί ήρθα με τη λογική ότι δεν θα παίξω το θέμα. Τι μου άλλαξε γνώμη και θα παίξω το θέμα… Μου άλλαξε γνώμη το γεγονός ότι ξεκινώντας την εκπομπή η κυρία Κουτσελίνη, δεν είχε την ευθιξία να πει ότι έκανε λάθος. Είπε ότι “όπως ο Λιάγκας λέει τη γνώμη του, έτσι κι εγώ λέω τη γνώμη μου και δεν την αλλάζω”.

Το πρόβλημα δεν είναι να κάνεις λάθος, αλλά να το αναγνωρίσεις άμεσα και να κοιτάξεις τον κόσμο και να ζητήσεις συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα αποφασίσει αν θα σε συγχωρήσει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυρία Κουτσελίνη έκανε ένα λάθος χθες, είναι ότι σήμερα το πρωί το λάθος αυτό το άφησε να περάσει έτσι λέγοντας πως όπως και ο Λιάγκας λέει τη γνώμη του, τη λέω κι εγώ.

Υπήρξε προσπάθεια χθες από το Star, από τη διεύθυνση επικοινωνίας και από κάποια σάιτ να κάνουν το άσπρο μαύρο και να πουν ότι η κυρία Κουτσελίνη με την τεράστια τηλεοπτική εμπειρία δεν εννοούσε υποτιμητικά, σεξιστικά ότι η Μαρία Αντωνά φοράει κοντές φούστες και ότι μόνο αυτό έχει να επιδείξει στην καριέρα της, γιατί αυτό είπε, αλλά ότι μιλούσε για το μικρό σκηνικό.

Λέγοντας μίνι έκανε κι έτσι η κυρία Κουτσελίνη, δεν είμαστε ηλίθιοι… Όλοι στήριξαν τη Μαρία και ο Παπανώτας πήγε να στηρίξει τη Ζήνα. Η ντροπή σβήνεται με ένα συγγνώμη. Όταν δεν σβήνεται με το συγγνώμη, μεγιστοποιείται και είναι ο λόγος που παίζουμε κι εμείς το θέμα.

Η κυρία Κουτσελίνη πήρε πολλές φορές τηλέφωνο τη Μαρία και η Μαρία ορθώς δεν το σήκωσε. Δεν μπορεί να σε θίγει ένας άνθρωπος κατά τέτοιο τρόπο και χωρίς να έχει απολογηθεί δημόσια, να σου λέει εσένα συγγνώμη και να βγει σήμερα και να πει ότι “εγώ ζήτησα συγγνώμη από τη Μαρία και τα βρήκαμε”.

Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ζήτα δημόσια συγγνώμη και μετά ζήτα συγγνώμη και από τον ενδιαφερόμενο. Η κυρία Κουτσελίνη δεν ζήτησε συγγνώμη και σήμερα βγαίνει σαν να μην τρέχει τίποτα και να φταίει πάλι ένας Λιάγκας που λέει τη γνώμη του στην τηλεόραση.

Είναι ακόμα χειρότερο γιατί προσπάθησε μέσω αυτού που φορούσε, της φούστας… Αν θες να πεις ότι δεν κάνει γι’ αυτή τη δουλειά, πες το ευθέως. Όταν το κάνεις όμως μέσω του ρούχου, αυτό είναι χυδαίο και ύπουλο».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Η Μαρία την “πληρώνει” για μένα. Αν η κυρία Κουτσελίνη θέλει να χτυπήσει εμένα, ας χτυπήσει εμένα. Είναι άδικο για τη Μαρία. Πληρώνει εξαιτίας μου όλη αυτή την ιστορία. Είναι ντροπή!».

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