Η Κουτσελίνη ζήτησε συγγνώμη από την Αντωνά για το «μίνι» – «Ένιωσα ότι ένιωσες ότι σε στεναχώρησα» (Video)

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Στη Μαρία Αντωνά απευθύνθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη κατά το φινάλε της σημερινής της εκπομπής, με την παρουσιάστρια να ζητά συγγνώμη από τη συνάδελφό της για το σχόλιο που έκανε χθες, όταν αναφερόμενη στην ίδια, χρησιμοποίησε τη λέξη «μίνι».

Κοιτώντας τον φακό, η Ζήνα Κουτσελίνη τοποθετήθηκε εκ νέου για τον σχολιασμό της, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να την υποτιμήσει, ενώ σημείωσε ότι φρόντισε να δώσει εξηγήσεις στην ίδια ιδιωτικά, από την πρώτη στιγμή.

Απαντώντας, μάλιστα, στον Γιώργο Λιάγκα που υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε η σύντροφός του για να «χτυπηθεί» ο ίδιος, η Ζήνα Κουτσελίνη τόνισε ότι τον εκτιμά απεριόριστα σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ κάλεσε τη Μαρίνα Αντωνά και σε δημόσιο διάλογο.

«Θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου πως ότι είπα σε σχέση με τη Μαρία Αντωνά, το εξήγησα σε εκείνη με προσωπικό μήνυμα. Τις διαφορές δεν τις λύνουμε δημόσια. Και είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που έχω να πω, το λέω για τον άνθρωπο στον οποίο και αναφέρομαι. Δεν χτυπάω μέσα από αυτόν έναν άλλον άνθρωπο.

Αυτό το λέω για τον Γιώργο Λιάγκα, γιατί πραγματικά, Γιώργο μου, επαγγελματικά σε εκτιμώ απεριόριστα. Μπορεί να διαφωνήσαμε, αλλά αυτή η διαφωνία μας έκανε να έχουμε μια διάδραση συγκεκριμένη. Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό», είπε αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη.

Στη Μαρία έστειλα προσωπικό μήνυμα από το πρώτο λεπτό, δεν την αναζήτησα στα τηλέφωνα. Της είπα ότι όπως το πήρε, έχει δίκιο. Εγώ όμως ήθελα να πω το τηλεοπτικό στρίμωγμα το οποίο και βλέπω. Περισσότερα δεν θα πω, ό,τι έχω να πω, θα το πω στον άνθρωπο για τον οποίο και αναφέρθηκα. Και από εκεί και πέρα, κι αν εκείνη επιθυμεί, είμαι έτοιμη για ένα δημόσιο διάλογο.

Την έχω υπερασπιστεί από το πρώτο λεπτό όταν έγινε κι αυτό με τη Δρούτσα. Στη φετινή σεζόν την υπερασπίστηκα άλλες τρεις φορές. Άρα, δεν έχω κανένα ζήτημα μαζί της και μάλιστα στο παρελθόν έχω μιλήσει για εκείνη σε ανθρώπους που έχουμε κοινή πορεία και της έχουν μεταφερθεί και με έχει πάρει τηλέφωνο για να με ευχαριστήσει. Ξέρει, λοιπόν, ότι δεν έχω κανένα προηγούμενο μαζί της».

Μαράκι, ένιωσα ότι ένιωσες ότι σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη. Στο έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα, δεν ήθελα τίποτα από αυτό. Γι’ άλλο πράγμα μιλούσα και μιλούσα ως στέλεχος. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν “ένα μίνι και δύο σακάκια”» είπε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη κατά το φινάλε της σημερινής της εκπομπής.

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