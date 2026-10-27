Ουκρανία: Ο Πούτιν μίλησε με Νορβηγία και Φινλανδία για το τέλος του πολέμου – Εκνευρισμός σε Δανία και Σουηδία

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος της Ρωσίας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προοπτικές τερματισμού του.

Ο Φινλανδός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνομιλία ειλικρινή, τονίζοντας ότι η έκβαση της σύγκρουσης επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των σκανδιναβικών χωρών και ολόκληρης της Ευρώπης.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τη Φινλανδία και τη Νορβηγία ως συμμετέχοντες στις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης και θα εξετάσει τις προοπτικές που διαμορφώνονται.

Η Ρωσία δήλωσε κατ' αρχήν έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, με σκοπό την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων εντός του Νοεμβρίου.

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Σε μια κίνηση που επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών προχώρησε ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο οποίος επικοινώνησε απευθείας με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, και οι δύο χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, με αντικείμενο το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προοπτικές τερματισμού του. Την επικοινωνία ανακοίνωσε το γραφείο του Φινλανδού προέδρου, με τον Στουμπ να χαρακτηρίζει τη συζήτηση «ειλικρινή και ουσιαστική», υπογραμμίζοντας ότι η έκβαση του πολέμου επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια τόσο των σκανδιναβικών χωρών όσο και ολόκληρης της Ευρώπης.

«Είμαστε γειτονικές χώρες με τη Ρωσία. Η έκβαση αυτού του πολέμου θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη δική μας ασφάλεια, αλλά και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συζητήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φινλανδός πρόεδρος. Από την πλευρά της Μόσχας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία και τη Φινλανδία ως νέους συμμετέχοντες στις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης και θα εξετάσει «αν μπορούν να επιτύχουν κάτι τέτοιο». Πάντως, η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι «μια δίκαιη και μακροπρόθεσμη ειρήνη στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Παράλληλα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ ανέφερε πως η Ρωσία είναι «κατ’ αρχήν έτοιμη» να συνεχίσει τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος για τετ-α-τετ συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επικοινωνία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Επιπλέον, πρόκειται για την πρώτη απευθείας επαφή Ευρωπαίων ηγετών που στηρίζουν το Κίεβο με το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες του Εμανουέλ Μακρόν με τον Ρώσο πρόεδρο τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Ο Αλεξάντερ Στουμπ και ο Γιόνας Γκαρ Στέρε είχαν συναντηθεί στις 20 Οκτωβρίου στη νορβηγική πρωτεύουσα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου, οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο, τα εδαφικά ζητήματα και η δυνατότητα επίτευξης επιμέρους συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός.

Μία ημέρα αργότερα, ο Γουίτκοφ μετέβη στην Αγία Πετρούπολη, όπου συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταφέροντας τις προτάσεις που είχαν συζητηθεί με την ουκρανική και την ευρωπαϊκή πλευρά. Μετά τη συνάντηση, το Κρεμλίνο γνωστοποίησε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, υπό αμερικανική μεσολάβηση, εντός του Νοεμβρίου.

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Κάθε άλλο παρά ικανοποιημένη από τις συνομιλίες Στόρε και Στουμπ με Πούτιν εμφανίστηκε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν. «Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την Ευρώπη ενωμένη, αντί να ενεργούμε μεμονωμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είμαι πολύ επιφυλακτική απέναντι σε αυτή την ανεξάρτητη πρωτοβουλία της Νορβηγίας και της Φινλανδίας. Δεν υπήρξε συντονισμός με εμάς τους υπόλοιπους», ξεκαθάρισε η Φρεντέρικσεν στο δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV 2.

Η Φρεντέρικσεν υποστηρίζει ότι οι σκανδιναβικές χώρες θα έπρεπε, να παραμείνουν ενωμένες με την υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. «Ειλικρινά, δεν γνωρίζω τι πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν αυτές οι δύο χώρες με αυτή την κίνηση. Έχουμε τονίσει στο παρελθόν —μέσω σαφών δηλώσεων από την υπόλοιπη Ευρώπη— πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι ενωμένοι, ειδικά όταν άλλοι επιλέγουν να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο — για παράδειγμα, ταξιδεύοντας στη Μόσχα», εξήγησε.

«Δεν βλέπω καμία ένδειξη ότι η Ρωσία επιθυμεί ειρήνη με την Ευρώπη — ούτε όσον αφορά τον υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται καθημερινά, ούτε σε σχέση με την Ουκρανία, όπου συνεχίζουν να εξαπολύουν σφοδρές, επιθετικές ενέργειες σε καθημερινή βάση, προκαλώντας απώλειες πολλών ανθρώπινων ζωών», είπε.

Από την πλευρά του, ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι «αν οι συνομιλίες οδηγήσουν στην ειρήνη, τότε οι συνομιλίες είναι καλό πράγμα», αν και σημείωσε ότι οι πολεμικές ενέργειες της Ρωσίας δείχνουν ότι η χώρα δεν έχει καμία επιθυμία να τερματίσει τις εχθροπραξίες, τονίζοντας ότι η θέση της Σουηδίας είναι πως η ειρήνη πρέπει να εδραιωθεί με τους όρους της Ουκρανίας.

Σημειώνεται ότι ο Στέρε τόνισε ότι «πρέπει να υπάρχει μια διπλωματική οδός για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, με τρόπο δίκαιο και βιώσιμο», προσθέτοντας δηκτικά ότι «διαφωνώ με τις δηλώσεις της Μέτε Φρεντέρικσεν. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ΕΕ δεν είχε ενιαίο μήνυμα ούτε κοινή προσέγγιση».

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