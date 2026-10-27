Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ανθρώπων – Τέσσερις τραυματίες

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Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές μετά από περιστατικό κατά το οποίο αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ανθρώπων στην πόλη Νόιστατ αμ Ρίμπενμπεργκε (Neustadt am Rübenberge), κοντά στο Ανόβερο, στη βόρεια Γερμανία, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, από το περιστατικό τραυματίστηκαν τέσσερα με πέντε άτομα. Κάποιοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ κάποιοι άλλοι σε ελαφρύτερη.

Autofahrer fährt in Menschengruppe – Polizei schießt auf Wagen https://t.co/GRMhum7cJd pic.twitter.com/aSv0Yjx4hq — WELT (@welt) October 27, 2026

Όπως ανέφερε η αστυνομία, το όχημα, μια BMW, φέρεται να κινήθηκε σκόπιμα προς την ομάδα των ανθρώπων. Στο σημείο βρισκόταν αστυνομική περιπολία, η οποία πραγματοποιούσε τυπικό τροχονομικό έλεγχο και παρενέβη, αποτρέποντας περαιτέρω τραυματισμούς.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προς το όχημα.

Οι επιβαίνοντες της BMW εγκατέλειψαν το σημείο και παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα πιθανότατα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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