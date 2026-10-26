Βραζιλία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα από τον Λούλα

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Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο συντηρητικός γερουσιαστής που ηττήθηκε από τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας, δήλωσε τη Δευτέρα (26/10) ότι του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και διατάχθηκε να παραδώσει τα διαβατήριά του, μόλις μία ημέρα μετά την εκλογική του ήττα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, αστυνομικοί τον προσέγγισαν μετά την επίσκεψή του στον πατέρα του, πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο 45χρονος γερουσιαστής υποστήριξε ότι η εντολή προέρχεται από τον δικαστή του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Αλεξάντρε ντε Μοράες.

«Μου απαγορεύεται να φύγω από τη χώρα»

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Φλάβιο Μπολσονάρου περιέγραψε την παρέμβαση των αστυνομικών, αναφέροντας ότι «διατάχθηκα να παραδώσω τα διαβατήριά μου και μου απαγορεύεται να φύγω από τη χώρα».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συμμορφωθεί με την εντολή, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη Βραζιλία μετά την ήττα του στις εκλογές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δικαστική απόφαση συνδέεται με δηλώσεις του αδελφού του, Εντουάρντο Μπολσονάρου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο Φλάβιο θα έπρεπε να φύγει από τη χώρα σε περίπτωση εκλογικής ήττας.

Πάντως, κατά τις αρχικές πληροφορίες του Reuters, το Ανώτατο Δικαστήριο και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία δεν είχαν απαντήσει σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ δεν υπήρχε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών του γερουσιαστή σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης.

Αμφισβητεί τη νίκη του Λούλα και ζητά ακύρωση των εκλογών

Η εξέλιξη σημειώνεται στον απόηχο του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών της Κυριακής (25/10), στον οποίο ο κεντροαριστερός Λούλα ντα Σίλβα επικράτησε του Φλάβιο Μπολσονάρου, εξασφαλίζοντας νέα προεδρική θητεία.

Το βράδυ της Κυριακής, ο 45χρονος γερουσιαστής είχε ανακοινώσει ότι προτίθεται να ζητήσει την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος, επικαλούμενος παρατυπίες κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Ο Μπολσονάρου δεν αναγνώρισε την ήττα του, επιμένοντας στην πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.

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