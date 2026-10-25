Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα

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Ερωτήματα για τις σχέσεις, που φέρεται να υπήρχαν ανάμεσα σε πρόσωπα της ελληνικής διαιτησίας και παράγοντες, την παραμονή του ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός, τον Απρίλιο του 2022, επαναφέρει κατάθεση «φωτιά».

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε μάρτυρας στον εισαγγελέα -λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση που έληξε με τη νίκη του Ολυμπιακού (62-68), στο ΟΑΚΑ- ο ίδιος επικοινώνησε με τον Γιώργο Μαυραγάνη, επιδιώκοντας συνάντηση, καθώς είχε περάσει σχεδόν ένας μήνας από προηγούμενη επαφή του με τον Ηλία Κορομηλά, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχει λάβει κάποια σημαντική διαιτητική ανάθεση.

Η απάντηση που αποδίδεται στον Μαυραγάνη ήταν χαρακτηριστική: «Αν είσαι κέντρο κερνάω. Αύριο είναι το ντέρμπι, έχει τρέξιμο».

Την επόμενη ημέρα, στις 11 Απριλίου 2022, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που έληξε 62-68. Τη διαιτητική τριάδα αποτελούσαν οι Πέτρος Παπαπέτρου, Βάσω Τσαρούχα και Πουρσανίδης.

Η επαφή με τους διαιτητές

Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας περιγράφει ότι η απευθείας επικοινωνία με τον Μαυραγάνη τού δημιουργούσε την αίσθηση πως μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στον χώρο της διαιτησίας.

«Ένιωσα σαν να μ’ έβαζε πιο βαθιά μέσα στην διοίκηση… Ήξερα ότι Ηλίας Κορομηλάς και ο Μαυραγάννης έλεγχαν όλη την διαιτησία… Το ότι εγώ μπορούσα να έχω αυτήν την απ’ ευθείας επαφή μ’ έκανε να νιώθω ότι κάποια στιγμή θα με βάλουν και πιο πάνω», φέρεται να κατέθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε, ακόμη, ότι ο Μαυραγάνης τού είχε αναφέρει πως συνήθιζε να επικοινωνεί με διαιτητές πριν από μεγάλα παιχνίδια, κάνοντας ειδική αναφορά στη στενή σχέση που, σύμφωνα με την κατάθεση, διατηρούσε με τον Πέτρο Παπαπέτρου.

Οι αναφορές αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν, εγείρουν ερωτήματα για τη φύση και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων επαφών.

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