Basketgate: Έκτακτη συνάντηση Βρούτση – ΕΟΚ το μεσημέρι της Δευτέρας

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Συνάντηση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ζήτησε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο κ. Βρούτσης επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚ και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή, προκειμένου να ορίσουν τη συνάντηση για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο γραφείο του υπουργού, στο υπουργείο Αθλητισμού.

Βασικό θέμα της συζήτησης θα είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μετά τις σοβαρές εξελίξεις και τις καταγγελίες που εξετάζει η Δικαιοσύνη και αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας.

Στόχος της συνάντησης είναι να εξεταστούν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και να αναζητηθούν τρόποι για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο άθλημα.

Το μήνυμα από την πλευρά του υπουργείου είναι σαφές: προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του ελληνικού μπάσκετ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΟΚ ανακοίνωσε έκτακτη σύγκληση του διοικητικού της συμβουλίου, σήμερα, Κυριακή (25/10) στις 16:30 μετά την παραίτηση του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της.

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