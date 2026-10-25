Ρεάλ Μαδρίτης: Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για τη «Βασίλισσα» – Χωρίς Κουρτουά στο El Clasico

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Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του «El Clásico» με την Μπαρτσελόνα, το βράδυ της Κυριακής (25/10, 22:00).

Ο Τιμπό Κουρτουά δεν θα αγωνιστεί στο «Καμπ Νόου», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της La Liga. Ο σύλλογος της Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι ο Βέλγος τερματοφύλακας τέθηκε εκτός αποστολής λόγω γρίπης.

Πρόκειται για μια σημαντική απουσία για την ομάδα, η οποία αναγκάζεται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα της μόλις λίγες ώρες πριν από αυτή την κορυφαία αναμέτρηση.

«Ο Κουρτουά τίθεται εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή λόγω γρίπης, ενόψει του αποψινού αγώνα μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τη θέση του στην αποστολή παίρνει ο Ίλια Βολόσιν», ανέφερε ο σύλλογος της Μαδρίτης.

Η απουσία του Βέλγου γκολκίπερ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους «Μερένχες», οι οποίοι καλούνται να παραταχθούν χωρίς έναν από τους βασικούς τους παίκτες, στην προσπάθειά τους να πάρουν τη νίκη στην έδρα της «αιώνιας» αντιπάλου τους.

Ως εκ τούτου, βασικός κάτω από τα δοκάρια στο «El Clásico» θα ξεκινήσει ο ο Αντρέι Λούνιν.

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