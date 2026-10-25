Basketgate: Στην Ευελπίδων Λιόλιος και Μαυραγάνης – Ο «στρατός», το χρήμα και οι κρίσιμες απολογίες των διαιτητών

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Στον ανακριτή οδηγήθηκαν, λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί της Κυριακής, ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης, σε μια από τις κρισιμότερες στιγμές της μεγάλης έρευνας για τους φερόμενους ως χειραγωγημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι δύο απολογίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου, αλλά και τις συνεχείς αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, που ανοίγουν διαρκώς τον κύκλο της έρευνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στο μικροσκόπιο βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, σε μια περίοδο που εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας και αγγίζει διαφορετικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, ακόμη και μικρότερες ηλικιακές διοργανώσεις.

Η δικαστική έρευνα, όμως, φαίνεται ότι δεν περιορίζεται πλέον στα έξι πρόσωπα που βρέθηκαν εξαρχής στο επίκεντρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 11 ακόμη διαιτητές και παράγοντες αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, καθώς τα ονόματά τους φέρονται να προκύπτουν από καταθέσεις και άλλα στοιχεία της δικογραφίας.

Ο «στρατός», οι καταγγελίες και το οικονομικό σκέλος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά κατάθεση πρώην διαιτητή, σύμφωνα με την οποία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 είχαν εκφραστεί στον ίδιο τον Βαγγέλη Λιόλιο ανησυχίες για όσα συνέβαιναν στον χώρο της διαιτησίας και ειδικότερα για τον ρόλο του Γιώργου Μαυραγάνη και του Ηλία Κορομηλά.

Στην ίδια κατάθεση περιλαμβάνεται αναφορά σε φράση που αποδίδεται στον Μαυραγάνη, σύμφωνα με την οποία «πρέπει να φτιάξουμε τον δικό μας στρατό», με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν το περιεχόμενο και το πλαίσιο στο οποίο φέρεται να ειπώθηκε.

Παράλληλα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία και τα πόθεν έσχες των εμπλεκομένων, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν οικονομικές κινήσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.

Όλα αυτά έρχονται μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου. Ο πρώην διεθνής διαιτητής αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε δωροδοκία ή χειραγώγηση αγώνων και υποστηρίζει ότι τα χρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του προέρχονται από νόμιμα οικογενειακά εισοδήματα και περιουσία.

Σήμερα, όμως, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στον πρόεδρο της ΕΟΚ. Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, με την υπερασπιστική του γραμμή να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στη δικογραφία αποδεικτικά στοιχεία που να τον συνδέουν με χειραγώγηση αγώνων. Η πλευρά του έχει μιλήσει για «σκευωρία», ενώ έχει ζητήσει να εξεταστούν επιπλέον πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας.

Η σημερινή διαδικασία αφορά και τον Γιώργο Μαυραγάνη, το όνομα του οποίου εμφανίζεται σε κρίσιμες μαρτυρικές καταθέσεις που ερευνούν οι δικαστικές αρχές.

Αύριο η σειρά Τσαρούχα, Κορομηλά και Πηλοΐδη

Ο κύκλος των απολογιών δεν κλείνει σήμερα. Αύριο, Δευτέρα, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν η Βάσω Τσαρούχα, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Τάσος Πηλοΐδης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στον πυρήνα της διαιτησίας και στον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι ορισμοί και λειτουργούσε το σύστημα.

Στο μεταξύ, οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Καταθέσεις προπονητών, αθλητών και ανθρώπων του μπάσκετ, στοιχεία από επικοινωνίες και οικονομικά δεδομένα συνθέτουν ένα παζλ το οποίο επιχειρούν να ολοκληρώσουν οι ανακριτικές αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε δικαστική διερεύνηση και οι κατηγορίες δεν συνιστούν αποδεδειγμένα γεγονότα. Ωστόσο, το εύρος της έρευνας και η θεσμική θέση αρκετών από τους εμπλεκομένους έχουν ήδη προκαλέσει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ.

Και πλέον το ερώτημα δεν αφορά μόνο την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης. Αφορά και το τι θα απομείνει διοικητικά στην ΕΟΚ και στη διαιτησία όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των απολογιών.

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