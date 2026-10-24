Ηρακλής-Κηφισιά 2-3: Απόδραση με διπλό από το Καυταντζόγλειο για την ομάδα του Λέτο

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Εξαργυρώνοντας την πολύ καλή εμφάνισή της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Κηφισιά επικράτησε με 3-2 του Ηρακλή στο Καυταντζόγλειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ξεπερνώντας τον αντίπαλό της στη βαθμολογία και εδραιώνοντας τη θέση της στην οκτάδα.

Το παιχνίδι είχε παρόμοια εικόνα στα δύο ημίχρονα. Σε αμφότερα ο «Γηραιός» προηγήθηκε, στο πρώτο με τον Σοφιάν Τσάκλα (13’) και στο δεύτερο με τον Ίβι Λόπεθ (54’), αλλά η συνέχεια ανήκε στους παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Που ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Τζέρεμι Αντόνισε (33’) κι έκαναν την ανατροπή παίρνοντας το «τρίποντο» με τους Χόρχε Πόμπο (77’) και Άνχελο Σαγκάλ (86’).



Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Τσάκλα – Ρουκουνάκης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια (69’ Σίλβα), Νανού, Σουρλής (82’ Καϊμπουέ), Ραντόγια (57’ Κράιντς), Νιζέ, Λόπεθ (82’ Κόλιτς), Μάρκες.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο, Αντόνισε (84’ Ούγκο Σόουζα), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (58’ Κυριόπουλος), Αμπάντα (58’ Πολυκράτης), Φαν Άιμα, Σαγκάλ, Ζολιμπουά, Μάνσο, Χριστόπουλος (58’ Μπένι/69’ Ζέρσον Σόουζα).

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