Λιόλιοςgate: H φιλοξενία των 17.000 ευρώ στο Costa Navarino του επικεφαλής διαιτησίας της EuroLeague για χάρη της… Τσαρούχα

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Μια νέα, ιδιαίτερα σοβαρή πτυχή της υπόθεσης που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ έρχεται στο φως μέσα από την κατάθεση του Ευάγγελου Τσάπα, καθώς αυτή τη φορά οι αναφορές ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα και φτάνουν μέχρι την κορυφή της διαιτησίας της EuroLeague.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πολυήμερη διαμονή στο Costa Navarino του Ρίτσαρντ Στόουκς, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν επικεφαλής της διαιτησίας της EuroLeague.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο Τσάπας, τα έξοδα της φιλοξενίας επρόκειτο να αναλάβει ο Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ ο ίδιος ο μάρτυρας συνδέει ευθέως την κίνηση αυτή με δύο επιδιώξεις: τις καλές σχέσεις με τον άνθρωπο που βρισκόταν στην κορυφή της ευρωπαϊκής διαιτησίας, την ώρα που ο Προμηθέας αγωνιζόταν στο EuroCup, αλλά και την ενίσχυση της Βάσως Τσαρούχα στους ορισμούς της EuroLeague.

Πρόκειται, βεβαίως, για ισχυρισμούς μάρτυρα που αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας και όχι για δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα. Ωστόσο, η κατάθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τη δικογραφία, ο Τσάπας προσκόμισε και σχετικά παραστατικά κρατήσεων.

Η συνάντηση και η κράτηση για σχεδόν τρεις εβδομάδες

Το περιστατικό τοποθετείται χρονικά τον Ιούνιο του 2021, λίγους μήνες πριν από την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ.

Ο Τσάπας καταθέτει ότι κλήθηκε στο γραφείο του Γιώργου Μαυραγάνη, όπου, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, βρίσκονταν ακόμη ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Ηλίας Κορομηλάς.

Εκεί, όπως υποστηρίζει, του ζητήθηκε λόγω των γνωριμιών του να μεσολαβήσει για να οργανωθούν οι διακοπές του τότε διευθυντή διαιτησίας της EuroLeague, Ρίτσαρντ Στόουκς, στο Costa Navarino.

Η διαμονή δεν αφορούσε ένα Σαββατοκύριακο ή ολιγοήμερη φιλοξενία. Η κράτηση, σύμφωνα με την κατάθεση, έγινε για το διάστημα από τις 22 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2021, δηλαδή για 18 διανυκτερεύσεις.

Δημοσιεύματα που επικαλούνται τα στοιχεία της υπόθεσης ανεβάζουν το κόστος της φιλοξενίας περίπου στις 17.000 ευρώ.

Ο Τσάπας υποστηρίζει ακόμη ότι αφού πραγματοποίησε την κράτηση, την προώθησε με email στον Ηλία Κορομηλά, κάνοντας μάλιστα στην κατάθεσή του συγκεκριμένη παραπομπή στο σχετικό στοιχείο.

Η αναφορά στον Προμηθέα και τη Βάσω Τσαρούχα

Εδώ βρίσκεται και το πλέον κρίσιμο σημείο της κατάθεσης.

Ο μάρτυρας δεν παρουσιάζει τη φιλοξενία ως μια απλή προσωπική εξυπηρέτηση προς τον Στόουκς. Αντιθέτως, αποδίδει συγκεκριμένα κίνητρα στην ανάληψη των εξόδων.

Όπως καταθέτει, ο Προμηθέας συμμετείχε τότε στο EuroCup και ο Λιόλιος φέρεται να επιθυμούσε να διατηρεί καλές σχέσεις με τον επικεφαλής της διαιτησίας, ενώ ταυτόχρονα, πάντα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, υπήρχε η επιδίωξη να βοηθηθεί η Βάσω Τσαρούχα στους ορισμούς της EuroLeague.

Ο Τσάπας αναφέρει επίσης ότι ο Λιόλιος φέρεται να του υπέδειξε για οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να συνεννοείται με τον Ηλία Κορομηλά.

Ακριβώς αυτή η αναφορά είναι που δημιουργεί τα μεγαλύτερα ερωτήματα.

Διότι, εφόσον επιβεβαιωθούν τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην κατάθεση, το ζήτημα δεν είναι πλέον απλώς ποιος πλήρωσε μια ακριβή διαμονή.

Το κρίσιμο είναι γιατί ένας παράγοντας ομάδας που συμμετείχε σε διοργάνωση της EuroLeague φέρεται να αναλάμβανε μια τόσο υψηλού κόστους φιλοξενία για τον άνθρωπο που βρισκόταν στην κορυφή του μηχανισμού διαιτησίας της ίδιας διοργανώτριας αρχής.

Και ακόμη περισσότερο, εάν αυτή η φιλοξενία είχε οποιαδήποτε σχέση με την προσπάθεια καλλιέργειας προνομιακών σχέσεων ή με την εξέλιξη και τους ορισμούς συγκεκριμένης Ελληνίδας διαιτητή, όπως ρητά ισχυρίζεται ο μάρτυρας.

Αυτά ακριβώς είναι τα ερωτήματα που πλέον καλείται να απαντήσει η δικαστική έρευνα.

Παράλληλα, όμως, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα και για την ίδια τη EuroLeague: εάν γνώριζε για τη συγκεκριμένη φιλοξενία του τότε επικεφαλής της διαιτησίας της, εάν είχε ενημερωθεί για το ποιος φέρεται να αναλάμβανε το κόστος και εάν μια τέτοια σχέση μεταξύ στελέχους της διαιτησίας και παράγοντα συλλόγου που συμμετείχε στις διοργανώσεις της ήταν συμβατή με τους κανόνες δεοντολογίας και ακεραιότητας.

Σε μια υπόθεση όπου κάθε νέα κατάθεση φαίνεται να ανοίγει και ένα διαφορετικό κεφάλαιο, η αναφορά στη φιλοξενία των περίπου 17.000 ευρώ στο Costa Navarino αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Όχι λόγω της πολυτέλειας των διακοπών, αλλά λόγω των σχέσεων που περιγράφει ο μάρτυρας και, κυρίως, των λόγων για τους οποίους υποστηρίζει ότι οργανώθηκαν.

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