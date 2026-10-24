Ο Μπασιλασβίλι έκοψε τον δρόμο του Τσιτσιπά προς τον τελικό

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του Almaty Open, καθώς γνώρισε την ήττα από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Γεωργιανός πήρε τη νίκη με 6-4, 6-7(5), 6-3 σε έναν αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 16 λεπτών, δείχνοντας μεγαλύτερη σταθερότητα στα κρίσιμα σημεία, ιδιαίτερα στο τρίτο σετ.

Ο Μπασιλασβίλι μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και εκμεταλλεύτηκε το νωθρό ξεκίνημα του Τσιτσιπά, κάνοντας break για το 2-1. Στη συνέχεια διατήρησε το προβάδισμά του και έφτασε κοντά στην κατάκτηση του σετ χωρίς να χάσει τον έλεγχο.

Ο Έλληνας τενίστας προσπάθησε να πιέσει στο δέκατο game, όταν προηγήθηκε με 30-15, όμως μια προσωρινή διακοπή λόγω προβλήματος στον φωτισμό έφερε το παιχνίδι σε παύση.

Μετά την επανέναρξη, ο Γεωργιανός διατήρησε την ψυχραιμία του, κέρδισε τους επόμενους τρεις πόντους και έκλεισε το σετ με 6-4.

Το δεύτερο σετ ήταν πολύ πιο ισορροπημένο. Ο Μπασιλασβίλι έχασε τις πρώτες ευκαιρίες του για break, με τον Τσιτσιπά να κρατά το σερβίς του και να παραμένει στη διεκδίκηση του σετ.

Στο 5-4, ο Έλληνας βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση, καθώς προηγήθηκε με 0-40 στο σερβίς του αντιπάλου του, έχοντας τριπλό set point. Ο Γεωργιανός, ωστόσο, αντέδρασε εξαιρετικά, κερδίζοντας πέντε συνεχόμενους πόντους για να ισοφαρίσει σε 5-5.

Η μάχη συνεχίστηκε στο tie-break, όπου ο Μπασιλασβίλι προηγήθηκε με 4-2. Ο Τσιτσιπάς, όμως, ανέβασε την απόδοσή του στο πιο κρίσιμο σημείο και πήρε πέντε από τους έξι τελευταίους πόντους, κατακτώντας το σετ με 7-6(5).

Παρά την ισοφάριση, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη δυναμική που είχε αποκτήσει. Ο Μπασιλασβίλι επέστρεψε δυναμικά στο τρίτο σετ και κράτησε με συνέπεια το σερβίς του.

Ο 34χρονος Γεωργιανός έχασε τρεις ευκαιρίες για break στο δεύτερο game, αλλά συνέχισε να πιέζει και βρήκε τελικά τη λύση στο όγδοο game. Με το break έκανε το 5-3 κι απόκτησε το πλεονέκτημα για να κλείσει την αναμέτρηση.

Στο επόμενο game σέρβιρε χωρίς να χάσει πόντο, διαμορφώνοντας το τελικό 6-3 και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό. Αντίπαλός του θα είναι ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού, ανάμεσα στον κάτοχο του τίτλου Ντανιίλ Μεντβέντεφ και τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

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