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24.10.2026 14:44

Basketgate: «Φύλλο και φτερό» το πόθεν έσχες Λιόλιου και ακόμη 5 κατηγορουμένων, από την Αρχή για το ξέπλυμα

24.10.2026 14:44
Liolios

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Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι άλλοι 5 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο στο μπάσκετ.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του σκανδάλου στο μπάσκετ, αλλά και άλλοι παράγοντες, τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, με εντολή του προέδρου της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία τους, καθώς και οι δηλώσεις των πόθεν έσχες τους.

Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει ευρύτερους ελέγχους στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στο ποδόσφαιρο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών.

Πάντως, ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά εδώ και χρόνια.

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