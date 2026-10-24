Υπόθεση Pizza Fun: Σάλος με τη χορηγία στην ΕΛΑΣ – Η συνεργασία και η απάντηση της αστυνομίας (Video)

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Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της Pizza Fan, που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή, ενώ η καταγγελία του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένη Πάκου, έχει προκαλέσει σάλο καθώς ανάμεσα στις χορηγίες που προσέφερε η εταιρεία ήταν και αυτή στην ΕΛΑΣ.

Όπως ανέφερε, πριν από τέσσερα έως έξι χρόνια, η Ελληνική Αστυνομία είχε ενημερώσει τις υπηρεσίες της, μέσω υπηρεσιακής διαταγής, για τις εκπτώσεις που προσφέρονταν στους αστυνομικούς από τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ανάλογες πρακτικές εφαρμόζονται και με άλλες εταιρείες, εκφράζοντας, ωστόσο, τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη πρακτική.

«Δεν ήταν τότε ο επιχειρηματίας καταγγελλόμενος»

Απαντώντας στα ερωτήματα που τέθηκαν, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι η ενημέρωση των αστυνομικών μέσω υπηρεσιακών διαταγών αποτελεί προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις.

Όπως εξήγησε, έχουν υπάρξει συνεργασίες με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, επιχειρήσεις γρήγορου φαγητού και άλλες εταιρείες που προσφέρουν παροχές στην Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ίδια, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σχετική αλληλογραφία, ενώ προηγείται έλεγχος για τη νομιμότητα της διαδικασίας και για το αν ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης απασχολεί με οποιονδήποτε τρόπο την Αστυνομία ή τη Δικαιοσύνη.

Η κ. Δημογλίδου υποστήριξε ότι, κατά κανόνα, οι ιδιώτες είναι εκείνοι που προσεγγίζουν την Αστυνομία, προκειμένου να προσφέρουν δωρεές, όπως εξοπλισμό, οχήματα και άλλα μέσα που μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια των πολιτών και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και στην απόσυρση σχετικής ανάρτησης από την επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η καταγγελία για την υπόθεση έφτασε στην ΕΛ.ΑΣ. τους τελευταίους έξι μήνες και στη συνέχεια ελέγχθηκε και διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη.

Όπως τόνισε, όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη δωρεά, ο επιχειρηματίας δεν ήταν καταγγελλόμενος. Ωστόσο, από τη στιγμή που μια υπόθεση απασχολεί πλέον τη Δικαιοσύνη και την Αστυνομία, η σχετική ανακοίνωση δεν παραμένει ενεργή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι ανάλογη πρακτική ακολουθείται και σε άλλες περιπτώσεις, ακόμη και όταν πρόκειται για ανακοινώσεις σχετικά με βραβεύσεις αστυνομικών που έχουν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη. Εφόσον υπάρξει αμετάκλητη αθώωση, οι ανακοινώσεις μπορούν να επανέλθουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας ή του αρμόδιου υπουργείου.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αλλά εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αστυνομικών που έχουν συλληφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.”

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