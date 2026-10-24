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24.10.2026 11:58

Τροχαίο-θρίλερ στην Καλλιθέα: Οδηγός μηχανής εγκατέλειψε τη συνεπιβάτιδά του σοβαρά τραυματισμένη και εξαφανίστηκε

24.10.2026 11:58
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Τροχαίο-θρίλερ σημειώθηκε στις 03:00 στην Καλλιθέα, με σοβαρά τραυματισμένη μία 35χρονη, την οποία εγκατέλειψε στον δρόμο ο οδηγός μοτοσικλέτας, στην οποία επέβαινε, και εξαφανίστηκε.

Το ατύχημα έγινε στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, στο ύψος της υπόγειας διάβασης της λεωφόρου Συγγρού. Ειδικότερα, μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ένας άνδρας και επέβαινε η 35χρονη ξέφυγε από την πορεία της, χτύπησε στο κράσπεδο του δρόμου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί στο αντίθετο ρεύμα, όπου την παρέσυρε διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε μία γυναίκα, επίσης 35 ετών.

Η 35χρονη επιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αμέσως μετά το ατύχημα, πήρε το δίκυκλο και διέφυγε με ταχύτητα από το σημείο.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από την Τροχαία Καλλιθέας που διενεργεί την προανάκριση, προσήχθη αργότερα ένας 37χρονος και εξετάζεται ως ύποπτος για την εγκατάλειψη.

Άλλα δύο σοβαρά τροχαία σε Μαρκόπουλο και Μαρούσι

Σε άλλο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε χθες στις 13:45 στην οδό Βαραμπά στο Μαρκόπουλο Αττικής, έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε μάντρα, ενώ κατευθυνόταν από το αεροδρόμιο προς το Μαρκόπουλο.

Τέλος, σήμερα, στις 07:10, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 39χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά πεζό, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της οδού Νερατζιωτίσσης στο Μαρούσι. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται.

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