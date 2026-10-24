Θήβα: 59χρονος επιτέθηκε και χτύπησε 54χρονη που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της σε πάρκο – Την εγκατέλειψε αιμόφυρτη

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Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο πάρκο του Χρυσορρόα στη Θήβα, όταν ένας 59χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 54χρονη γυναίκα και στον σκύλο της, τραυματίζοντάς τη στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, ο άνδρας χτύπησε τη γυναίκα, πιθανότατα με ξύλο, με αποτέλεσμα εκείνη να σωριαστεί αιμόφυρτη στο έδαφος.

Πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο πάρκο έσπευσαν να βοηθήσουν την 54χρονη, ενώ ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 59χρονο και τον συνέλαβαν.

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