Pizza Fan: Ποινική δίωξη για κακουργήματα σε βάρος των 23 συλληφθέντων

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Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 23 συλληφθέντων για την υπόθεση της Pizza Fan.

Κατηγορούνται για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όλες οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ αν προκύψουν νέα στοιχεία, το κατηγορητήριο αναμένεται να επεκταθεί τόσο αναφορικά με τα αδικήματα, όσο και με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα καταστήματα

Εν τω μεταξύ οι έρευνες της αστυνομίας έχουν πλέον επεκταθεί και στα καταστήματα, εκτός από τον βασικό κορμό της εταιρείας.

Από τους 23 κατηγορούμενους οι εννέα πρώτοι που συνελήφθησαν με την έναρξη της επιχείρησης και φέρονται ότι αποτελούν τον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, είναι ο ιδιοκτήτης, ο «νούμερο 2» της εταιρείας, ένας προγραμματιστής και λογιστές.

Η απάτη, κατά τις ίδιες πληροφορίες γινόταν μέσω ενός λογισμικού που είχε δημιουργήσει ο προγραμματιστής και το οποίο κατέγραφε πλαστά στοιχεία.

Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιούσαν τα εννέα καταστήματα που έχει η μητρική εταιρεία, αλλά η έρευνα επεκτάθηκε και στα καταστήματα franchise, για να διαπιστωθεί αν πόσα χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει έλεγχοι μέχρι στιγμής σε 23 καταστήματα εκ των οποίων τα 20 είναι στην Αττική και τα τρία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις έρευνες αυτές έγιναν και οι υπόλοιπες συλλήψεις, που είναι διαχειριστές αυτών των καταστημάτων ενώ κατασχέθηκαν ακόμα περίπου 100.000 ευρώ, οπότε το συνολικό κατασχεθέν ποσό φτάνει περίπου το 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής, καθώς 1.100.000 ευρώ εντοπίστηκε στο σπίτι του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην Εκάλη.

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