search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 17:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.10.2026 16:00

Marfin: Απολογήθηκε συμπληρωματικά μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και ο τρίτος κατηγορούμενος – Τι υποστήριξε

23.10.2026 16:00
marfin 66- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην τελική ευθεία για την περάτωσή της, εισέρχεται η ανάκριση για τον φονικό εμπρησμό της Marfin μετά την συμπληρωματική απολογία που έδωσε και ο τρίτος κατηγορούμενος στην υπόθεση, ο οποίος επιστρέφει στην φυλακή.

Η ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία, μετά τις συμπληρωματικές απολογίες που έδωσαν την Τετάρτη η 46χρονη και ο 42χρονος, έλαβε σήμερα και την απάντηση του τρίτου προσωρινά κρατούμενου επί νέων κατηγοριών που απαγγέλθηκαν για τον εμπρησμό που κόστισε την ζωή τριών υπαλλήλων της τράπεζας. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ενώ ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει νέο στοιχείο στη δικογραφία.

Η συμπληρωματική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου της ανθρωποκτονίας κατά συρροή που τους βαρύνει στην οποία προστίθεται ότι τελέστηκαν στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης ,βάση της διάταξης του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και κατηγορία για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ως προς τους υπαλλήλους που βρίσκονταν εντός του τραπεζικού υποκαταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η δικαστική λειτουργός είναι στο τελικό στάδιο της έρευνας που διενεργεί και πλέον αφού εκτελέσει τις τελευταίες ανακριτικές πράξεις θα κηρύξει το πέρας της ανάκρισης. Ακολούθως η δικογραφία θα ανατεθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα ώστε με την πρόταση του η υπόθεση να εισαχθεί προς κρίση στο δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα αποφανθεί για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Διαβάστε επίσης:

Σέρρες: «Αστυνομικοί» άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα και λίρες από ηλικιωμένη

Ρέθυμνο: Σοκαριστική καταγγελία – Μαθήτρια δημοτικού κυνήγησε άλλα παιδιά με μαχαίρι

Αθήνα: Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στην οδό Σισίνη – Περιείχε τρόφιμα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
france-shooting
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα, ο δράστης είχε παγιδεύσει το σπίτι του με υγραέριο 

pizza fan kathgoroymenoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ποινική δίωξη για κακουργήματα σε βάρος των 23 συλληφθέντων

efagroup egkainia – new
BUSINESS

Το EFAGROUP εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

AREIOS-PAGOS-1
ΕΛΛΑΔΑ

Πόλεμος στη Δικαιοσύνη μετά την παρέμβαση Φλωρίδη σε εκκρεμή υπόθεση

giannako-aggelo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Γιαννακόπουλου και Αγγελόπουλων για τα στημένα: «Εκθέτει και άλλους το να λέτε ότι δεν είσαστε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

kobi_ruegg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλέξανε... καλώδια και NAVTEX: Αντίδραση της Τουρκίας για την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με Σαουδική Αραβία

mitsotakis-tsipras-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετρήσεις Metron Analysis και Pulse: Οι διαφορές από τον Σεπτέμβριο, τι αλλάζει στην κυβέρνηση και στην ισορροπία ΕΛ.Α.Σ. με ΠΑΣΟΚ

tourkoliviko-mnimonio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται»: Νέες αιχμές από τη Λιβύη κατά της Αθήνας, θέλει μεγαλύτερη τουρκική παρουσία στη χώρα

Antlia benzinis_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια είναι η χώρα που έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη: 0,79 ευρώ το λίτρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 17:22
france-shooting
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα, ο δράστης είχε παγιδεύσει το σπίτι του με υγραέριο 

pizza fan kathgoroymenoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ποινική δίωξη για κακουργήματα σε βάρος των 23 συλληφθέντων

efagroup egkainia – new
BUSINESS

Το EFAGROUP εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

1 / 3