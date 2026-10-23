Ρέθυμνο: Σοκαριστική καταγγελία – Μαθήτρια δημοτικού κυνήγησε άλλα παιδιά με μαχαίρι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση παραβατικότητας και εκδήλωσης βίας ανηλίκων, βλέπει το φως της δημοσιότητας στο Ρέθυμνο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και ανησυχία.

Ένα μικρό κορίτσι που πηγαίνει μόλις στις πρώτες τάξεις δημοτικού σχολείου του Ρεθύμνου, καταγγέλλεται ότι έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο σχολείο που φοιτά.

Καταγγελία που έγινε στο Flashnews.gr περιγράφει μια παραβατική συμπεριφορά που φέρεται να έχει αναπτύξει το παιδί εντός του σχολικού περιβάλλοντος με αποδέκτες συμμαθήτες του αλλά ακόμα και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλονται, το κοριτσάκι χθες φέρεται να κυνήγησε στην αυλή του σχολείου παιδιά πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού κρατώντας μαχαίρι!

Επίσης, καταγγέλλεται ότι το παιδί έχει προτείνει σε συμμαθητές του στο δημοτικό, να τους φέρει αν θέλουν ναρκωτικά τα οποία μπορεί να της τα βρει ο αδερφός της που πηγαίνει στο γυμνάσιο.

Αυτά τα περιστατικά είναι, σύμφωνα με την καταγγελία το αποκορύφωμα μιας παραβατικής συμπεριφοράς καθώς το παιδί φέρεται να προπηλακίζει παιδιά και δασκάλους, να χτυπά τα παιδιά της τάξης του, να τα τραμπουκίζει και να παίρνει τα πράγματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, πριν από κάποιο καιρό είχε χτυπήσει και δασκάλα.

Η κατάσταση όπως περιγράφεται είναι τέτοια που δεν αποκλείεται γονείς να προχωρήσουν σε μηνύσεις και αναφορές.

Μετά την καταγγελία το Flashnews.gr επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου η οποία επίσης έχει λάβει στα χέρια της την καταγγελία και βρίσκεται στη φάση διερεύνησης της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Αθήνα: Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στην οδό Σισίνη – Περιείχε τρόφιμα

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία από Κυριακή – Βροχές, καταιγίδες και κίνδυνος πλημμυρών μέχρι την 28η Οκτωβρίου

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου για διαφθορά στα σχολικά πρωταθλήματα: Μαθητές «φαντάσματα», στημένοι αγώνες και … επιπλέον μοριοδότηση