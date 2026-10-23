Αθήνα: Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στην οδό Σισίνη – Περιείχε τρόφιμα

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (23/10) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Σισίνη, κοντά στην πρεσβεία της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για χάρτινη σακούλα που περιείχε τρόφιμα.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο και να διαπιστώσει το περιεχόμενό του.

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