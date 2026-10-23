Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η 54χρονη που είχε πάνω από 200 ζώα σε ακατάλληλες συνθήκες

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Στη σύλληψη της 54χρονης που είχε απασχολήσει τις Αρχές για τις συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων ζώων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης προχώρησαν εκ νέου οι αστυνομικοί, μετά από αυτοψία σε κατοικία και δέκα υπαίθριους χώρους που διαχειριζόταν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στους συγκεκριμένους χώρους εντοπίστηκαν συνολικά 212 ζώα, εκ των οποίων 127 σκύλοι, 73 γάτες και 12 κατσίκες. Όπως διαπιστώθηκε, τα ζώα διαβιούσαν σε ακάθαρτους και ρυπαρούς χώρους, χωρίς να εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας και χωρίς κατάλληλα, υγιεινά και άνετα καταλύματα.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Θέρμης, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και της Δημοτικής Αστυνομίας Θέρμης.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η 54χρονη είχε συλληφθεί και πριν από λίγες ημέρες, έπειτα από επεισόδιο με 35χρονη γυναίκα, την οποία φέρεται να απείλησε. Κατά την προανάκριση, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει περίπου 200 ζώα στον χώρο της, γεγονός που οδήγησε στη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσής τους.

Τότε, η εισαγγελέας είχε αποφασίσει να αφήσει ελεύθερη τη γυναίκα, διατάσσοντας παράλληλα τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας πραγματοποιήθηκε η νέα αυτοψία, κατά την οποία καταγράφηκαν αναλυτικά τα 212 ζώα και οι συνθήκες στους χώρους όπου φιλοξενούνταν.

Η 54χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι υπάλληλοι της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας θα προχωρήσουν σε διασταύρωση των στοιχείων σήμανσης των ζώων με τις καταχωρίσεις στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

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