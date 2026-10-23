Αγωνία για 35χρονη που εξαφανίστηκε στο Λαγονήσι

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Μια 35χρονη γυναίκα εξαφανίστηκε απο το Λαγονήσι, με τα ίχνη της να χάνονται τη Δευτέρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 19/10/2026, εξαφανίστηκε η Μαρία Μανωλάκου, 35 ετών, από το Λαγονήσι Αττικής.

Το Χαμόγελο προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς όπως αναφέρει η ανακοίνωση ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η Μαρία Μανωλάκου έχει ύψος 1,70 μ. και είναι αδύνατη. Έχει πράσινα μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

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