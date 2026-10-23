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23.10.2026 09:01

Κι άλλη εξαφάνιση ανηλίκου από δομή φιλοξενίας, αγνοείται 14χρονος

23.10.2026 09:01
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Συναγερμός στην Αθήνα για την εξαφάνιση του Αμπντουλλά Μία, ηλικίας 14 ετών, καταγωγής από το Μπαγκλαντές. Πληροφορίες για τον ανήλικο που αγνοείται έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Πέμπτη (22.10.2026).

Στην ανακοίνωση για την εξαφάνιση το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι στις 21/10/2026 και ώρα περίπου 07:50 πμ χάθηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Αθήνας, ο Μία (επ) Αμπντουλλά (ον) καταγωγής από το Μπαγκλαντές.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Πέμπτη και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του αγοριού σε κίνδυνο.

Ο Αμπντουλλά (ον) Μία (επ) έχει ύψος 1.70 μ., βάρος 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και σκούρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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