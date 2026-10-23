Κρήτη: Εντοπισμός 152 μεταναστών σε τρεις επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων

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Συνολικά 152 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (23/10) στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι τρεις λέμβοι εντοπίστηκαν από drone της Frontex, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο πρώτο περιστατικό, λέμβος με περίπου 64 μετανάστες εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στο δεύτερο περιστατικό, λέμβος με περίπου 50 άτομα εντοπίστηκε 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι.

Τέλος, στο τρίτο περιστατικό, λέμβος με περίπου 38 μετανάστες εντοπίστηκε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν επίσης στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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